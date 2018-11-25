44 очка Дюранта, трипл-дабл Уэстбрука и победа «Кливленда»

на домашней площадке принимали победил со счетом 117:116 (28:29, 32:35, 35:29, 22:23).

Главным героем встречи стал лидер «Уорриорз» Кевин Дюрант, набравший 44 очка. В активе Клэя Томпсона 31 очко. Стивен Карри участие в матче не принимал. Самым результативным игроком в составе «Кингз» стал Бадди Хилд, набравший 28 очков. Марвин Багли III отметился дабл-даблом из 20 очков и 17 подборов.

«Оклахома-Сити Тандер» на домашней площадке принимали «Денвер Наггетс» и уступил со счетом 98:105 (23:33, 19:30, 24:16, 32:26).

Самым результативным игроком матча стал форвард «Оклахомы» Пол Джордж, в активе которого 24 очка и 11 подборов. Трипл-даблом в составе хозяев отметился Расселл Уэстбрук (16 очков, 12 передач и 10 подборов). У центрового Стивена Адамса дабл-дабл из 12 очков и 14 подборов.

В параллельной встрече «Кливленд Кавальерс» дома обыграл «Хьюстон Рокетс» — 117:108 (29:30, 34:28, 30:25, 24:25). На счету лидера «Хьюстона» Джеймса Хардена 40 очков и 13 передач. В составе победителей дабл-дабл из 16 очков и 20 подборов оформил Тристан Томпсон.

Другие результаты:

«Милуоки» — «Сан-Антонио» — 135:129 (37:36, 30:32, 28:34, 40:27)

«Даллас» — «Бостон» — 113:104 (32:26, 27:30, 28:26, 26:22)

«Миннесота» — «Чикаго» — 111:96 (20:22, 29:28, 35:29, 27:17)

«Вашингтон» — «Нью-Орлеан» — 124:114 (37:34, 31:34, 22:23, 34:23) 0