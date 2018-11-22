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    Карасев: Найдем 1-го номера, и проблем с выходом в топ-16 КЕ у «Зенита» не будет

    Зенит Еврокубок
    Главный тренер БК «Зенит» Василий Карасев заявил, что если руководство клуба найдет хорошего разыгрывающего вместо покинувшего команду Брэндона Дженнингса, у питерцев не должно возникнуть проблем с выходом из группы Кубка Европы.

    Василий Карасев
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    «Зенит» в среду уступил итальянскому «Тренто» в овертайме матча регулярного сезона Кубка Европы со 99:102. Во вторник питерский клуб объявил о расторжении контракта с Дженнингсом.

    «Если все будет нормально, вернется (травмированный Галь) Мекель и мы найдем первого номера, то никаких проблем с выходом из группы возникнуть не должно.

    У нас есть домашняя игра с АСВЕЛом, выездная с "Валенсией". Главное, чтобы был полный состав. С урезанным составом тяжело. Мы играем без задней линии. На этом уровне — это смешно.

    Тренер может помогать игрокам. Я не могу решить все за них. На площадке должны быть люди, которые доносят мои идеи. В основном это первые номера. Это руководители, которые выставляют игру.

    Не могу сказать, что это проблема наших игроков. (Филип) Скрабб не должен играть на первой позиции, а (Евгений) Воронов не должен разыгрывать, хотя Женя с этим хорошо справляется», — сказал Карасев «Р-Спорт». 0

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