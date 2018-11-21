Победа «Торонто» в гостях над «Орландо», шестое подряд поражение «Нью-Йорка»

победилв выездном матче регулярного чемпионата НБА — 118:114 (33:35, 25:25, 31:25, 29:29).

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Самым результативным игроком в составе победителей стал Си Джей Макколлум, набравший 31 очко, еще 29 в активе Дэмьена Лилларда. За «Никс» 32 очка набрал Тим Хардуэй.

Это поражение стало для «Нью-Йорка» шестым подряд и он идет 13 на Востоке (4-14). «Портленд» (12-5) лидирует в Западной конференции.

В другом матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Орландо» на домашней площадке принимал «Торонто» и уступил со счетом 91:93 (17:29, 20:18, 38:26, 16:20).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Орландо» Эван Фурнье, набравший 27 очков. Дабл-даблом отметился Никола Вучевич (14 очков, 17 подборов). В активе форварда «Торонто» Кавая Леонарда 18 очков.

«Орландо» (9-9) занимает восьмое место в Восточной конференции, «Торонто» (14-4) лидирует в этой конференции.

Другие результаты:

Вашингтон — Клипперс 125:118 (21:40, 33:33, 32:22, 39:23)

Майами — Бруклин 92:104 (13:20, 29:19, 35:35, 15:30) 0