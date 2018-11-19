«Голден Стэйт» потерпел третье поражение кряду, Леброн набрал 51 очко в Майами

в домашнем матче регулярного чемпионата НБА обыграл— 104:92 (33:27, 23:21, 23:22, 25:22).

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У победителей дабл-дабл из 24 очков и 17 подборов оформил Ламаркус Олдридж. 20 очков набрал Демар Дерозан, 19 — Руди Гэй.

В составе проигравших Кевин Дюрант к 26 очкам добавил 10 подборов, в активе Клэя Томпсона 25 баллов. Отметим за действующих чемпионов НБА не играли Стивен Карри и Дрэймонд Грин.

«Сан-Антонио» — «Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» потерпел третье поражение кряду и опустился на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции (12 побед, 6 поражений). «Сан-Антонио» прервал серию из трех поражений и поднялся на восьмое место (8 побед, 7 поражений).

«Майами Хит» на домашнем паркете уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 97:113 (21:34, 31:33, 24:25, 21:21).

Главным героем встречи стал лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, который набрал 51 очко.

Самым результативным у хозяев стал Уэйн Эллингтон, записавший себе в актив 19 баллов.

«Майами» — «Лейкерс»

«Лейкерс» поднялись на седьмое место на Западе (9 побед, 7 поражений). «Майами» идет десятым на Востоке (6 побед, 10 поражений).

Другие результаты:

«Миннесота» — «Мемфис» — 87:100 (20:17, 23:30, 19:28, 25:25)

«Вашингтон» — «Портленд» — 109:119 (25:32, 16:30, 29:29, 39:28)

«Орландо» — «Нью-Йорк» — 131:117 (44:31, 23:35, 31:26, 33:25) 0