«Голден Стэйт» выиграл восьмой матч подряд, «Чикаго» прервал серию поражений

добыл победу надв матче регулярного чемпионата НБА со счетом 117:101 (29:31, 29:27, 34:15, 25:28).

В составе «Голден Стэйт» Клэй Томпсон набрал 27 очков, Кевин Дюрэнт — 22, у гостей самым результативным стал Диллон Брукс (18 очков).

Эта победа стала для «Уорриорз» восьмой подряд. С 21 баллом они лидируют в Западной конференции. «Мемфис» (14) — седьмое место.

В другом матче дня регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк» на домашнем паркете в двух овертаймах проиграл «Чикаго» — 115:116 (21:24, 26:23, 25:31, 30:24, 13:14).

Самыми результативными в составе победителей встречи стали Зак Лавин (41 очко), Антонио Блэйкни (17 очков) и Джабари Паркер (15 очков).

В составе хозяев паркета больше всех набрали Энес Кантер (23 очка, 24 подбора), Дэмиэн Дотсон (18 очков) и Эммануль Мудиай (16 очков).

«Чикаго» прервал серию из четырех поражений и занимает 13-е место в Восточной конференции, а «Нью-Йорк» в ней же расположился строчкой выше, потерпев второе поражение кряду.

Другие результаты:

«Орландо» — «Кливленд» 102:100 (30:21, 28:26, 12:32, 32:21)

«Индиана» — «Хьюстон» 94:98 (22:29, 33:24, 20:16, 19:29)

«Детройт» — «Майами» 115:120 ОТ (27:28, 26:25, 27:34, 25:18, 10:15)

«Оклахома» — «Нью-Орлеан» 122:116 (36:28, 26:35, 38:23, 22:30)

«Юта» — «Торонто» 111:124 (31:30, 23:35, 18:29, 39:30)

«Денвер» — «Бостон» 115:107 (19:34, 35:22, 34:25, 27:26)

«Клипперс» — «Миннесота» 120:109 (31:33, 32:26, 29:25, 28:25) 0