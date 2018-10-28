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    Кириленко не видит у Мозгова перспектив в «Орландо»

    Орландо Мэджик НБА
    Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о перспективах российского центрового Тимофея Мозгова в «Орландо».

    Тимофей Мозгов
    Тимофей Мозгов
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    Россиянин не сыграл ни в одном из шести матчей регулярного чемпионата НБА за «Мэджик».

    «Конечно, я слежу за ситуацией, в которой находится Тимофей Мозгов. Все российские болельщики переживают за него. Тимофей — наш единственный представитель в НБА, и все мы хотим, чтобы он больше играл и не получал травм.

    Сейчас у него действительно есть травма. Он уже возрастной игрок и по своим ощущениям прекрасно знает, что в любой момент могут "вылезти" все болячки.

    Ситуация, в которую попал Мозгов, не самая радужная для него, потому что на его позиции есть два сильных игрока: опытный и сильный центровой Никола Вучевич, являющийся лидером сборной Черногории, и перспективный Мо Бамба, выбранный на последнем драфте под шестым номером.

    Лично я особой перспективы для Мозгова в "Орландо" не вижу. Разве что кто-то из других центровых вдруг получит травму, и у Мозгова появится реальный шанс проявить себя», — цитирует Кириленко «Р-Спорт». 0

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