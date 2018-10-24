«Локомотив-Кубань» одержал четвертую победу в Кубке Европы

Краснодарскийнанес поражение хорватскойв матче баскетбольного Кубка Европы.

Встреча четвертого тура группы B, которая прошла в Загребе, завершилась со счетом 85:81 (29:20, 22:17, 9:26, 25:18) в пользу гостей.

В составе победителей 25 очков набрал Дмитрий Кулагин. У «Цедевиты» 16 очками отметился Джош Мэгетт.

«Локомотив-Кубань» одержал четвертую победу в четырех матчах Кубка Европы. В следующей туре краснодарский клуб примет берлинскую «Альбу».

В матче группы C «Зенит» в Санкт-Петербурге оказался сильнее «Валенсии» — 104:93 (19:25, 30:14, 25:26, 30:28).

У хозяев дабл-дабл оформил Брэндон Дженнингс (11 очков и 12 результативных передач). Сергей Карасев набрал 26 очков, а Джален Рейнольдс — 21 балл.

«Зенит» в пятом туре сыграет на выезде с французским АСВЕЛом. 0