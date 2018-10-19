«Химки» уступили «Эфесу» в матче Евролиги

дома проиграли турецкомув матче регулярного чемпионата

«Химки» уступили с разницей в одно очко twitter.com/khimkibasket 100% Высокие коэффициенты Играть!

Игра завершилась в пользу гостей со счетом 84:85 (21:18, 16:27, 18:22, 29:18).

Последняя минута основного времени из-за тактики быстрых фолов растянулась очень надолго. В конечном итоге «Анадолу Эфес» оказался удачливее и воспользовался осечками «Химок», оформив победу с разницей в одно очко.

Самым результативным в составе победителей стал Родриго Бьебуа, набравший 21 очко. У «Химок» 25 баллов в актив записал Алексей Швед.

Российский клуб проиграл все три стартовых матча и занимает последнее место. «Эфес» на шестой позиции с двумя победами в трех играх. 0