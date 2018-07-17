Айзея Томас определился с новым клубом

«Денвер Наггетс» объявил о подписании контракта с разыгрывающим Айзеей Томасом.

С 29-летним игроком подписан контракт на один год и 2 миллиона долларов, что равняется ветеранскому минимуму, сообщает пресс-служба клуба.

«Я хотел иметь возможность играть, иметь возможность снова показать, кто я, показать миру, что я могу. Мне плевать на деньги. Единственное, что я хочу — это показать мои способности и оказаться в здоровой обстановке.

Я не знаю игроков "Наггетс", но со стороны кажется, что им нравится играть друг с другом, нравится проводить время друг с другом, что у них хорошая атмосфера в команде. Я хочу быть частью этого. Мне кажется, стиль игры мне подходит идеально. Они играют быстро, растягивают защиту, у них есть один из лучших "больших" в НБА, который может пасовать и помогать остальным. Это идеальное решение со многих позиций», — сказал Томас.

Томас начал карьеру в НБА в 2011 году в составе «Сакраменто Кингз», за который выступал до 2014 года. После защитник провел один сезон в «Финикс Санз» и три — в «Бостон Селтикс». Минувший сезон Томас начинал в составе «Кливленд Кавальерс», но по ходу чемпионата был обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс». Томас сыграл 32 матча в регулярном чемпионате в сезоне-2017/18 — его средние показатели составили 15,2 очка, 4,8 результативных передачи и 2,1 подбора за игру. 0