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    Айзея Томас определился с новым клубом

    Денвер Наггетс НБА Лос-Анджелес Лейкерс
    «Денвер Наггетс» объявил о подписании контракта с разыгрывающим Айзеей Томасом.

    Айзея Томас
    Айзея Томас
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    С 29-летним игроком подписан контракт на один год и 2 миллиона долларов, что равняется ветеранскому минимуму, сообщает пресс-служба клуба.

    «Я хотел иметь возможность играть, иметь возможность снова показать, кто я, показать миру, что я могу. Мне плевать на деньги. Единственное, что я хочу — это показать мои способности и оказаться в здоровой обстановке.

    Я не знаю игроков "Наггетс", но со стороны кажется, что им нравится играть друг с другом, нравится проводить время друг с другом, что у них хорошая атмосфера в команде. Я хочу быть частью этого. Мне кажется, стиль игры мне подходит идеально. Они играют быстро, растягивают защиту, у них есть один из лучших "больших" в НБА, который может пасовать и помогать остальным. Это идеальное решение со многих позиций», — сказал Томас.

    Томас начал карьеру в НБА в 2011 году в составе «Сакраменто Кингз», за который выступал до 2014 года. После защитник провел один сезон в «Финикс Санз» и три — в «Бостон Селтикс». Минувший сезон Томас начинал в составе «Кливленд Кавальерс», но по ходу чемпионата был обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс». Томас сыграл 32 матча в регулярном чемпионате в сезоне-2017/18 — его средние показатели составили 15,2 очка, 4,8 результативных передачи и 2,1 подбора за игру. 0

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