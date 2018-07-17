ЦСКА усилился защитником сборной Италии

Московский ЦСКА на своем официальном сайте объявил о подписании защитника сборной Италии

«Армейцы» заключили с 30-летним баскетболистом контракт, рассчитанный на два года.

Профессиональную карьеру Хэкетт начал на родине. Он поочередно защищал цвета «Бенеттона», «Скаволини», «Монтепаски» и миланской «Олимпии», а легионерские хлеба вкусил лишь в последние три сезона, поиграв за «Олимпиакос» и «Брозе Бамберг».

Также Дэниэл постоянно, начиная с «молодежки», выступал за итальянскую сборную, отметившись в финальных стадиях чемпионатов Европы 2011, 2013, 2015 и 2017 годов, а также в олимпийской квалификации-2016.

«Дэниэл — это игрок, который привносит в нашу команду полный набор баскетбольных качеств. У него сильный характер, он опытный защитник, выступавший в Евролиге на самом высоком уровне. Хэкетт может играть на трех позициях, и он очень мотивирован играть за нас.

Мы разговаривали несколько раз, и он в восторге от возможности играть за ЦСКА, не может дождаться старта сезона. Так что, как я сказал, Дэниэл добавит нам габаритов, мастерства, мотивации, и мы приветствуем его в нашей команде», — заявил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. 0