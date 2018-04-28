Итудис: Это была отличная серия против талантливой команды

Главный тренер ЦСКАподелился впечатлениями после четвертого матча плей офф Евролиги против(89:88).

«Я хочу поздравить свою команду и игроков с выходом в очередной "Финал четырех". Я хочу поблагодарить наших соперников, это была отличная серия против большой и талантливой команды.

Мы были очень сосредоточенными, решительными в первой половине матча, а потом стали неправильно атаковать, много ошибаться, потеряли концентрацию.

Но я должен поздравить всех и каждого из нашей команды. Не забывайте, что мы проводили эту серию без двух очень важных игроков (де Коло и Хайнса — Прим. LiveSport.Ru), что непросто.

Но это спорт. Другие игроки сумели активизироваться. У нас есть время, чтобы подлечить травмированных и стать сильнее», — приводит пресс-служба Евролиги слова Итудиса.