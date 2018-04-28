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    Итудис: Это была отличная серия против талантливой команды

    ЦСКА Химки Евролига
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    Димитрис Итудис
    На фото:Димитрис Итудис
    Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после четвертого матча плей офф Евролиги против «Химок» (89:88).

    «Я хочу поздравить свою команду и игроков с выходом в очередной "Финал четырех". Я хочу поблагодарить наших соперников, это была отличная серия против большой и талантливой команды.

    Мы были очень сосредоточенными, решительными в первой половине матча, а потом стали неправильно атаковать, много ошибаться, потеряли концентрацию.

    Но я должен поздравить всех и каждого из нашей команды. Не забывайте, что мы проводили эту серию без двух очень важных игроков (де Коло и Хайнса — Прим. LiveSport.Ru), что непросто.

    Но это спорт. Другие игроки сумели активизироваться. У нас есть время, чтобы подлечить травмированных и стать сильнее», — приводит пресс-служба Евролиги слова Итудиса.

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