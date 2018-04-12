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    «Нью-Йорк» уволил главного тренера

    Нью-Йорк Никс НБА
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    Джефф Хорнасек
    На фото:Джефф Хорнасек
    Руководство «Нью-Йорк Никс» уволило с поста главного тренера команды Джеффа Хорнасека, сообщает ESPN.

    Как стало известно изданию, вместе с Хорнасеком клуб покидает его ассистент Курт Рамбис.

    Хорнасек возглавлял «Никс» с лета 2016 года. Под его руководством «Нью-Йорк» дважды не сумел попасть в плей-офф.

    По итогам завершившегося регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк» с 29 победами в 82 матчах занял 11-е место в Восточной конференции. Концовку сезона команда играла без своего травмированного лидера Кристапса Порзингиса.

    Среди кандидатов на пост главного тренера «Нью-Йорка» фигурирует бывший главный тренер сборной России и «Кливленда» Дэвид Блатт, а также Дэвид Фицдэйл и Марк Джексон.

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