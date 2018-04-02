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    Смит признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ в марте

    Лига ВТБ УНИКС ЦСКА Нижний Новгород
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    Джамар Смит
    На фото:Джамар Смит
    Защитник казанского УНИКСа Джамар Смит получил звание самого ценного игрока Единой лиги в марте, сообщает официальный сайт турнира.

    В борьбе за титул самого ценного игрока месяца 30-летний американец опередил защитника ЦСКА Нандо Де Коло и форварда «Нижнего Новгорода» Стевана Еловаца.

    «Это большая честь – получить титул MVP месяца. Моя команда и тренерский штаб сделали это возможным благодаря тому, что верили в меня. Многочасовые тренировки не прошли даром. Сейчас очень важно в том же ритме провести решающие матчи чемпионата», – сказал Смит.

    Средние показатели 30-летнего американца за отчетный период: 23,5 очка (65,2 % реализации бросков с игры, 71,4 % – c трехочковой дистанции), 3,5 подбора и две передачи.

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