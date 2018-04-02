Смит признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ в марте

Защитник казанскогополучил звание самого ценного игрока Единой лиги в марте, сообщает официальный сайт турнира.

В борьбе за титул самого ценного игрока месяца 30-летний американец опередил защитника ЦСКА Нандо Де Коло и форварда «Нижнего Новгорода» Стевана Еловаца.

«Это большая честь – получить титул MVP месяца. Моя команда и тренерский штаб сделали это возможным благодаря тому, что верили в меня. Многочасовые тренировки не прошли даром. Сейчас очень важно в том же ритме провести решающие матчи чемпионата», – сказал Смит.

Средние показатели 30-летнего американца за отчетный период: 23,5 очка (65,2 % реализации бросков с игры, 71,4 % – c трехочковой дистанции), 3,5 подбора и две передачи.