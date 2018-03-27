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    «Филадельфия» обыграла «Денвер», «Финикс» уступил «Бостону»

    НБА Филадельфия Сиксерс Денвер Наггетс Финикс Санз Бостон Селтикс Детройт Пистонс Лос-Анджелес Лейкерс Шарлотт Хорнетс Нью-Йорк Никс Миннесота Тимбервулвз Мемфис Гриззлиз
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    Маркелл Фульц
    На фото:Маркелл Фульц
    «Филадельфия Сиксерс» одержала победу над «Денвер Наггетс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

    Встреча, которая прошла в «Веллс Фарго-центре», завершилась со счетом 123:104 (23:27, 28:32, 34:15, 38:30).

    Дабл-даблы у победителей оформили Джоэл Эмбиид (20 очков, 13 подборов) и Бен Симмонс (13 подборов, 11 передач). Дарио Шарич набрал 20 очков, Джей Джей Редик – 19, Роберт Ковингтон – 18.

    Первый номер драфта-2017 Маркелл Фульц вернулся на площадку впервые с октября и записал на свой счет 10 очков и 8 передач.

    В составе гостей Уилл Бартон отметился 25 баллами, Джамал Мюррей набрал 17 очков, а Пол Миллсэп – 16.

    «Филадельфия» одержала седьмую победу подряд и осталась на четвертом месте в Восточной конференции (43 победы, 30 поражений). «Денвер» идет девятым на Западе (40 побед, 34 поражения).

    «Бостон Селтикс» одержал выездную победу над «Финикс Санз» – 102:94 (31:15, 17:30, 29:20, 25:29).

    Самым результативным игроком «Селтикс» стал Джейсон Тейтум, набравший 23 очка. В активе Маркуса Морриса 20 очков, Эл Хорфорд отметился 19 очками.

    В составе «Санз» лучшим стал Джош Джексон, набравший 23 очка. Тайлер Улис набрал 19 очков, Трой Дэниелс – 18.

    «Бостон» занимает второе место в Восточной конференции (51 победа, 23 поражения). «Финикс», потерпевший 12-е поражение подряд, идет 15-м на Западе (19 побед, 56 поражений).

    Другие результаты:

    «Детройт» – «Лейкерс» — 112:106 (26:29, 27:26, 28:21, 31:30)
    «Шарлотт» – «Нью-Йорк» — 137:128 OT (27:22, 35:27, 25:33, 30:35, 20:11)
    «Миннесота» – «Мемфис» — 93:101 (25:26, 34:33, 23:19, 11:23)

    Прервет ли «Денвер» победную серию «Филадельфии»?«Филадельфия» — «Денвер». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 27 марта
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