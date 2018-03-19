34 очка Хардена принесли «Хьюстону» победу над «Миннесотой»

На фото: Джеймс Харден в атаке rockets.com

одержал победу надв выездном матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, которая прошла в «Таргет-центре», завершилась со счетом 129:120 (38:23, 39:33, 30:35, 22:29) в пользу гостей.

Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Рокетс» Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 12 передач. Также дабл-дабл у победителей оформил центровой Клинт Капела – 16 очков и 12 подборов.

В составе «Тимбервулвз» дабл-даблы оформили центровой Карл-Энтони Таунс (20 очков и 18 подборов) и разыгрывающий Джефф Тиг (23 очка и 11 передач).

В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает первое место (56 побед, 14 поражений), а «Миннесота» — восьмое (40 побед, 31 поражение).

«Миннесота» — «Хьюстон»

на домашнем паркете переигралсо счетом 108:89 (20:28, 27:21, 35:27, 26:13).

Лучшим в составе победителей стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов. Также дабл-дабл в активе Николы Миротича – 16 очков и 10 подборов.

У «Селтикс», игравших без Кайри Ирвинга, Джейлена Брауна и Маркуса Смарта, 23 очка набрал Джейсон Тейтум.

«Бостон» занимает второе место в Восточной конференции (47 побед, 23 поражения), «Нью-Орлеан» идет шестым на Западе (40 побед, 30 поражений).

«Нью-Орлеан» — «Бостон»

одержал 13-ю победу подряд, обыграв на выезде— 122:109 (24:18, 34:34, 33:29, 31:28).

Самым результативным игроком стал Лу Уильямс из «Клипперс», который набрал 30 очков. В составе «Трэйл Блэйзерс» Дамиан Лиллард набрал 23 очка, Си Джей Макколлум и Морис Харклесс – 21.

«Портленд» — третий в Западной конференции (44 победы, 26 поражений), а «Клипперс» — десятые (37 побед, 32 поражения).