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    34 очка Хардена принесли «Хьюстону» победу над «Миннесотой»

    НБА Хьюстон Рокетс Миннесота Тимбервулвз Бостон Селтикс Портленд Трэйл Блэйзерс Лос-Анджелес Клипперс
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    Джеймс Харден в атаке
    На фото:Джеймс Харден в атаке
    «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Миннесотой Тимбервулвз» в выездном матче регулярного чемпионата НБА.

    Встреча, которая прошла в «Таргет-центре», завершилась со счетом 129:120 (38:23, 39:33, 30:35, 22:29) в пользу гостей.

    Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Рокетс» Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 12 передач. Также дабл-дабл у победителей оформил центровой Клинт Капела – 16 очков и 12 подборов.

    В составе «Тимбервулвз» дабл-даблы оформили центровой Карл-Энтони Таунс (20 очков и 18 подборов) и разыгрывающий Джефф Тиг (23 очка и 11 передач).

    В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает первое место (56 побед, 14 поражений), а «Миннесота» — восьмое (40 побед, 31 поражение).

    «Миннесота» — «Хьюстон»
    «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашнем паркете переиграл «Бостон Селтикс» со счетом 108:89 (20:28, 27:21, 35:27, 26:13).

    Лучшим в составе победителей стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов. Также дабл-дабл в активе Николы Миротича – 16 очков и 10 подборов.

    У «Селтикс», игравших без Кайри Ирвинга, Джейлена Брауна и Маркуса Смарта, 23 очка набрал Джейсон Тейтум.

    «Бостон» занимает второе место в Восточной конференции (47 побед, 23 поражения), «Нью-Орлеан» идет шестым на Западе (40 побед, 30 поражений).

    «Нью-Орлеан» — «Бостон»
    «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал 13-ю победу подряд, обыграв на выезде «Лос-Анджелес Клипперс» — 122:109 (24:18, 34:34, 33:29, 31:28).

    Самым результативным игроком стал Лу Уильямс из «Клипперс», который набрал 30 очков. В составе «Трэйл Блэйзерс» Дамиан Лиллард набрал 23 очка, Си Джей Макколлум и Морис Харклесс – 21.

    «Портленд» — третий в Западной конференции (44 победы, 26 поражений), а «Клипперс» — десятые (37 побед, 32 поражения).

    «Клипперс» — «Портленд»
    Одержит ли «Хьюстон» четвертую победу в сезоне над «Миннесотой»?«Миннесота» — «Хьюстон». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 19 марта
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