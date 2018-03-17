«Голден Стэйт» проиграл «Сакраменто», «Оклахома» остановила «Клипперс»

На фото: «Кингз» победили в Окленде nba.com

Баскетболистыуступилив матче регулярного чемпионата НБА — 93:98 (36:29, 23:28, 16:18, 18:23).

Наибольший вклад в успех «Кингз» внес Бадди Хилд, набравший 22 очка. Скал Лабиссьер принес гостям 15 очков, Богдан Богданович — 11.

У «Уорриорз» лучшими были Куинн Кук (25), Ник Янг (16) и Дрэймонд Грин (14 + 10 подборов).

«Сакраменто» занимает 12-е место в таблице Западной конференции (23 победы, 47 поражений), «Голден Стэйт» — второй (52-17).

«Оклахома-Сити» одержала пятую победу подряд, переиграв «Клипперс» со счетом 121:113 (27:30, 36:26, 26:28. 32:29).

У «Тандер» трипл-дабл оформил Расселл Уэстбрук (16 очков, 10 подборов и 11 передач). Кори Брюэр добавил в копилку 22 очка, Пол Джордж — 19, Стивен Адамс собрал 18 очков и 14 подборов.

У «парусников» 24 очка набросал Тобиас Харрис, 23 у Остина Риверса, дабл-дабл на счету ДеАндре Джордана (11 + 21 подбор).

«Оклахома-Сити» идет четвертой на «Западе» (42-29), «Клипперс» — на 10-й строке (37-31).

«Филадельфия» на своей площадке перебросала «Бруклин» — 120:116 (30:33, 25:25, 31:23, 34:35).

У «Сиксерс» по дабл-даблу оформили Джоэл Эмбиид (24 + 19 подборов), который накануне отметил 24-й день рождения, и Бен Симмонс (21 + 12 передач).

В составе «Нетс» выделялись Рондей Холлис-Джефферсон (21 + 10 подборов) и Демарре Кэрролл (18 + 11 подборов). Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.

«Филадельфия» занимает шестое место на «Востоке» (38-30), «Бруклин» — 13-й (21-48).

Другие результаты:

«Орландо» – «Бостон» — 83:92 (16:25, 15:23, 21:27, 31:17)

«Торонто» – «Даллас» — 122:115 OT (29:27, 25:33, 24:24, 28:22, 16:9)

«Лейкерс» – «Майами» — 91:92 (24:25, 26:25, 21:24, 20:18)

22-й в сезоне трипл-дабл Рассела Уэстбрука