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    «Денвер» обыграл «Милуоки», «Миннесота» нанесла «Лейкерс» третье поражение подряд

    НБА Денвер Наггетс Милуоки Бакс Миннесота Тимбервулвз Лос-Анджелес Лейкерс
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    Никола Йокич
    На фото:Никола Йокич
    В матче регулярного чемпионата НБА «Денвер» на выезде обыграл «Милуоки» – 134:123 (35:28, 39:34, 33:26, 27:35).

    В составе победителей трипл-дабл (30 очков, 15 подборов, 17 передач) оформил центровой Никола Йокич. Гэри Харрис записал на свой счёт 28 очков, Джамал Маррей – 26. У «Милуоки» лучшим стал Яннис Адетокунбо, который отметился трипл-даблом из 36 очков, 11 подборов и 13 передач. Эрик Блэдсо набрал 27 очков, Крис Миддлтон – 17.

    «Денвер» одержал третью победу подряд.

    «Миннесота» на своей площадке в матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Лейкерс» – 119:111 (35:39, 27:26, 22:26, 35:20).

    Самым результативным игроком матча стал «волк» Тай Гибсон, набравший 28 очков. Его одноклубник Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 10 очков и 19 подборов. Джимми Батлер покинул паркет с 24 очками. В составе «Лейкерс» дабл-дабл (17 очков, 11 подборов) в активе Кентавиуса Колдуэлл-Поупа. Джулиус Рэндл набрал 23 очка.

    Баскетболисты из Лос-Анджелеса потерпели третье поражение подряд.

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