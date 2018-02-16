«Денвер» обыграл «Милуоки», «Миннесота» нанесла «Лейкерс» третье поражение подряд

В матче регулярного чемпионата НБАна выезде обыграл– 134:123 (35:28, 39:34, 33:26, 27:35).

В составе победителей трипл-дабл (30 очков, 15 подборов, 17 передач) оформил центровой Никола Йокич. Гэри Харрис записал на свой счёт 28 очков, Джамал Маррей – 26. У «Милуоки» лучшим стал Яннис Адетокунбо, который отметился трипл-даблом из 36 очков, 11 подборов и 13 передач. Эрик Блэдсо набрал 27 очков, Крис Миддлтон – 17.

«Денвер» одержал третью победу подряд.

«Миннесота» на своей площадке в матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Лейкерс» – 119:111 (35:39, 27:26, 22:26, 35:20).

Самым результативным игроком матча стал «волк» Тай Гибсон, набравший 28 очков. Его одноклубник Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 10 очков и 19 подборов. Джимми Батлер покинул паркет с 24 очками. В составе «Лейкерс» дабл-дабл (17 очков, 11 подборов) в активе Кентавиуса Колдуэлл-Поупа. Джулиус Рэндл набрал 23 очка.

Баскетболисты из Лос-Анджелеса потерпели третье поражение подряд.