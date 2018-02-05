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    ЦСКА обыграл «Химки» в Единой лиге ВТБ

    Лига ВТБ ЦСКА Химки
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    ЦСКА — «Химки»
    На фото:ЦСКА — «Химки»
    Московский ЦСКА одержал домашнюю победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против подмосковных «Химок».

    Встреча завершилась победой «армейцев» со счетом 90:71 (16:15, 24:12, 21:26, 29:18).

    Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал Нандо де Коло, который набрал 24 очка. У «Химок» 18 очков на свой счет записал Алексей Швед.

    ЦСКА одержал 12 побед в 14 матчах и занимает третье место в турнирной таблице. «Химки», у которых 6 побед в 13 играх, идут на пятой строчке

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    Следующий матч ЦСКА проведет 11 февраля против белорусского «Цмоки-Минск». «Химки» 12 февраля встретятся с рижским ВЭФом.

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