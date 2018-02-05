ЦСКА обыграл «Химки» в Единой лиге ВТБ

Московскийодержал домашнюю победу в матче регулярного чемпионатапротив подмосковных

Встреча завершилась победой «армейцев» со счетом 90:71 (16:15, 24:12, 21:26, 29:18).

Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал Нандо де Коло, который набрал 24 очка. У «Химок» 18 очков на свой счет записал Алексей Швед.

ЦСКА одержал 12 побед в 14 матчах и занимает третье место в турнирной таблице. «Химки», у которых 6 побед в 13 играх, идут на пятой строчке

УНИКС победил «Цмоки-Минск» и вышел в лидеры Единой лиги ВТБ

Следующий матч ЦСКА проведет 11 февраля против белорусского «Цмоки-Минск». «Химки» 12 февраля встретятся с рижским ВЭФом.