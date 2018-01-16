УНИКС уступил «Реджо-Эмилии»

На фото:

У УНИКСа 15 очков на счету Джамара Смита .

Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Уайт , набравший 16 очков.

Казанскийв матче третьего тура группового этапа Топ-16 Еврокубка потерпел домашнее поражение от итальянскойсо счетом 69:71 (12:21, 24:16, 16:18, 17:16).

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