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    УНИКС уступил «Реджо-Эмилии»

    Еврокубок УНИКС
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    УНИКС
    На фото:УНИКС
    Казанский УНИКС в матче третьего тура группового этапа Топ-16 Еврокубка потерпел домашнее поражение от итальянской «Реджо-Эмилии» со счетом 69:71 (12:21, 24:16, 16:18, 17:16).

    Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Уайт, набравший 16 очков.

    У УНИКСа 15 очков на счету Джамара Смита.

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