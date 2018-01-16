Вчера в 21:05 УНИКС уступил «Реджо-Эмилии» Еврокубок УНИКС Спорт в VK Спорт. Главное На фото:УНИКС УНИКС Казанский УНИКС в матче третьего тура группового этапа Топ-16 Еврокубка потерпел домашнее поражение от итальянской «Реджо-Эмилии» со счетом 69:71 (12:21, 24:16, 16:18, 17:16). Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Уайт, набравший 16 очков. У УНИКСа 15 очков на счету Джамара Смита. Обсудить0 0 0 0 0 0 50 ФОТОВнедорожник Mercedes-Benz G-Class нового поколения52 ФОТОКонцепт флагманского кроссовера Lexus LF-1 Limitless Concept Читайте по теме Популярное в сети Загрузка... Загрузка... Это интересно Прощание с легендой. Кевин Гарнетт завершил карьеруЛегендарный форвард и центровой провел в НБА 21 сезонМозгов сорвал большой кушРоссиянин стал одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в странеНБА. Сезон рекордов на фоне величия ДжеймсаВ Национальной баскетбольной ассоциации подошел к концу очередной сезонЗвездный уик-энд. Сборная США победила в матче новичковВсе подробности матча восходящих звезд в рамках звездного уик-энда в ТоронтоМежду двух огнейО конфликте между ФИБА и ЕвролигойЗвездный уик-энд. Запад вновь обыграл Восток в Матче звезд, MVP — УэстбрукВсе о главном событии звездного уик-энда в Торонто Подробный разбор Вопросы без ответов. В НБА стартовал новый сезонГлавные интриги Национальной баскетбольной ассоциации Лебединая песня Драгича, огненный Швед, прощание с НаварроКраткие итоги Евробаскета-2017 Комментарии Прогнозы на спорт Отыграется ли «Реал» на «Леганесе» за последние неудачи?«Леганес» — «Реал». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Испании по футболу 18 января2,62 «Динамо» — «Спартак». Кто победит в московском дерби?«Динамо Москва» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 18 января1,84