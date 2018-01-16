Дабл-дабл Ховарда помог «Шарлотт» обыграть «Детройт»

В матче регулярного чемпионата НБАодержали гостевую победу надсо счётом 118:107 (27:27, 23:29, 34:24, 34:27).

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Дуайт Ховард, оформивший дабл-дабл, набрав 21 очко и совершив 17 подборов. Ещё 20 очков набрал Кемба Уокер.

В составе хозяев площадки дабл-дабл на счету Иша Смита — 19 очков и 10 передач. По 20 очков набрали Реджи Буллок и Тобиас Харрис.

В другом матче «Филадельфия Сиксерс» на своей площадке переиграли «Торонто Рэпторс» со счётом 117:111 (32:23, 27:26, 34:26, 24:36).

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, на счету которого дабл-дабл — 34 очка и 11 подборов.

В составе «Торонто Рэпторс» 24 очка набрал Демар Дерозан, добавив к ним 1 подбор и 5 передач. Ещё 20 очков набросал Делон Райт.

«Милуоки Бакс» на выезде переиграли «Вашингтон Уизардс» со счётом 104:95 (28:30, 25:21, 25:21, 26:23) в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл, набрав 27 очков и совершив 20 подборов. Ещё 23 очка на свой счёт записал Эрик Бледсоу.

В составе «Вашингтон Уизардс» 27 очков набрал Джон Уолл.

Баскетболисты «Сан-Антонио Спёрс» на выезде проиграли «Атланте Хоукс» — 99:102.

Лучшими в составе «ястребов» стали Деннис Шрёдер — 26 очков и Эрсан Ильясов — 20 очков.

В составе «Сан-Антонио» отличился Ламаркус Олдридж,записавший на свой счет дабл-дабл (25 очков и 11 подборов).