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    «Вашингтон» в овертайме обыграл «Бруклин», Мозгов не сыграл

    НБА Вашингтон Уизардс Бруклин Нетс Лос-Анджелес Клипперс Сакраменто Кингз Шарлотт Хорнетс Оклахома-Сити Тандер Торонто Рэпторс Голден Стэйт Уорриорз Чикаго Буллз Детройт Пистонс Сан-Антонио Спёрс Денвер Наггетс
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    Джон Уолл
    На фото:Джон Уолл
    «Вашингтон» обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:113 (33:18, 26:21, 24:35, 24:33, 12:6) в овертайме.

    В составе гостей результативную встречу провёл Рондэй Холлис-Джефферсон, набравший 22 очка. В составе столичной команды отметим оформившего дабл-дабл Джона Уолла (23 очка и 16 передач), а также Брэдли Била (24 очка).

    Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов игрового времени в матче в столице США не получил.

    Другие результаты:

    «Клипперс» — «Сакраменто» 126:105 (30:17, 34:28, 27:23, 35:37)
    «Шарлотт» — «Оклахома» 91:101 (28:31, 31:24, 17:18, 15:28)
    «Торонто» — «Голден Стэйт» 125:127 (35:43, 19:38, 35:27, 36:19)
    «Чикаго» — «Детройт» 107:105 (36:31, 24:30, 27:23, 20:21)
    «Сан-Антонио» — «Денвер» 112:80 (32:16, 24:28, 26:25, 30:11)

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