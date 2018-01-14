«Вашингтон» в овертайме обыграл «Бруклин», Мозгов не сыграл

обыгралв матче регулярного чемпионата НБА — 119:113 (33:18, 26:21, 24:35, 24:33, 12:6) в овертайме.

В составе гостей результативную встречу провёл Рондэй Холлис-Джефферсон, набравший 22 очка. В составе столичной команды отметим оформившего дабл-дабл Джона Уолла (23 очка и 16 передач), а также Брэдли Била (24 очка).

Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов игрового времени в матче в столице США не получил.

Другие результаты:

«Клипперс» — «Сакраменто» 126:105 (30:17, 34:28, 27:23, 35:37)

«Шарлотт» — «Оклахома» 91:101 (28:31, 31:24, 17:18, 15:28)

«Торонто» — «Голден Стэйт» 125:127 (35:43, 19:38, 35:27, 36:19)

«Чикаго» — «Детройт» 107:105 (36:31, 24:30, 27:23, 20:21)

«Сан-Антонио» — «Денвер» 112:80 (32:16, 24:28, 26:25, 30:11)