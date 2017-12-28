«Бруклин» проиграл «Нью-Орлеану», «Бостон» победил на площадке «Шарлотт»

Баскетболистынанесли поражениев матче регулярного чемпионата НБА — 128:113 (31:23, 38:23, 22:29, 37:38).

Самым результативным игроком в составе «Пеликанс» стал Энтони Дэвис, набравший 33 очка и сделавший 11 подборов. ДеМаркус Казинс оформил дабл-дабл из 27 очков и 14 подборов, Рэджон Рондо набрал лишь 2 очка, но сделал 25 результативных передач, что стало его личным рекордом.

У «Нетс» 22 очка набрал Карис ЛеВерт, 21 — Ник Стаускас. Российский центровой Тимофей Мозгов провел на площадке 12 минут, набрал 7 очков, сделал 1 подбор и 2 передачи.

«Нью-Орлеан» занимает седьмое место в таблице Западной конференции (17 побед, 16 поражений). «Бруклин» — 12-й на «Востоке» (12-22).

«Шарлотт» на своей площадке проиграл «Бостону» — 91:102 (16:28, 28:32, 31:16, 16:26).

Одним из героев встречи стал Кайри Ирвинг, набравший 21 очко. Эл Хорфорд оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов, Джейсон Тейтум заработал 18 очков. У «Хорнетс» 24 очка набрал Кемба Уокер, Дуайт Ховард набросал 12 очков и 17 подборов.

«Бостон» лидирует на «Востоке» (28-10), «Шарлотт» — 13-й (12-22).

Другие результаты:

«Индиана» – «Даллас» — 94:98 (29:22, 25:31, 20:18, 20:27)

«Атланта» – «Вашингтон» — 113:99 (29:29, 26:28, 23:19, 35:23)

«Миннесота» – «Денвер» — 128:125 OT (35:23, 36:35, 17:24, 26:32, 14:11)

«Чикаго» – «Нью-Йорк» — 92:87 (17:28, 32:24, 22:21, 21:14)

«Оклахома-Сити» – «Торонто» — 124:107 (32:38, 34:25, 36:25, 22:19)