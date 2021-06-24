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    Маррей сыграет на Олимпийских играх в Токио

    Токио-2020 Теннис
    Экс-первая ракетка мира Энди Маррей вошел в состав теннисной команды Великобритании на Олимпийские игры в Токио.

    Энди Маррей
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    Энди Маррей

    Также на Играх Великобританию представят: Джо Солсбери, Хитер Уотсон, Йоханна Конта, Дэниел Эванс и Нил Скупски.

    «Олимпийские игры для меня очень много значат, для меня является большой честью участвовать в четвертых Играх в карьере. Выход команды Великобритании на церемонии открытия пять лет назад в Рио было одним из самых ярких моментов в моей карьере.

    Приехать на вторую Олимпиаду в качестве действующего чемпиона — это здорово, и я с нетерпением жду этого турнира», — заявил Маррей в интервью официальному сайту команды.

    Ранее свое участие на ОИ подтвердил серб Новак Джокович, тогда как испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим в Токио не сыграют.

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