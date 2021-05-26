Официальный партнер ОИ-2020 просит отменить Игры в Токио

Японская газета Asahi, которая является официальным партнером летних Олимпийских игр в Токио, призвала отменить соревнования из-за ситуации с коронавирусом.

Газета предупреждает, что Олимпийские игры представляют угрозу для здоровья населения и создадут дополнительную нагрузку на службу здравоохранения страны, которая изо всех сил пытается сдержать последнюю волну коронавируса.

На прошлой неделе глава координационной комиссии Игр Джон Коутс заявил, что Олимпийские игры в Токио пройдут, даже если в столице Японии будет объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии была перенесена на год и состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года.