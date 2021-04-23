Неймар может сыграть за сборную Бразилии на ОИ

Главный тренер олимпийской сборной Бразилии Андре Жардим сообщил, что рассчитывает включитьв заявку команды на Олимпийские игры в Токио.

«Неймар в моих планах. Я рассчитываю собрать сильную команду. Неймар — лучший бразильский футболист. Он находится на пике своей карьеры. Его приглашение имеет сложные моменты, посмотрим, что произойдет летом», — цитирует Жардима Sport.es.

Напомним, летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. На данный момент МОК и организаторы Игр с японской стороны работают над вопросом допуска местных болельщиков на трибуны.

Однако, по сообщениям японских СМИ, в условиях пандемии Игры, скорее всего, пройдут без болельщиков.