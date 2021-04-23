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    Неймар может сыграть за сборную Бразилии на ОИ

    Токио-2020 Футбол
    Главный тренер олимпийской сборной Бразилии Андре Жардим сообщил, что рассчитывает включить Неймара в заявку команды на Олимпийские игры в Токио.

    Неймар
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    Неймар

    «Неймар в моих планах. Я рассчитываю собрать сильную команду. Неймар — лучший бразильский футболист. Он находится на пике своей карьеры. Его приглашение имеет сложные моменты, посмотрим, что произойдет летом», — цитирует Жардима Sport.es.

    Напомним, летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. На данный момент МОК и организаторы Игр с японской стороны работают над вопросом допуска местных болельщиков на трибуны.

    Однако, по сообщениям японских СМИ, в условиях пандемии Игры, скорее всего, пройдут без болельщиков.

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