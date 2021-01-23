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    Бах: Мы работаем над тем, чтобы подготовить все возможные сценарии проведения Игр

    Токио-2020 Коронавирус в спорте
    Президент МОК Томас Бах заявил, что организация готовит несколько сценариев, которые позволят провести Олимпийские игры в Токио.

    Томас Бах
    Томас Бах

    «Мы работаем над тем, чтобы подготовить все возможные сценарии, с которыми мы можем столкнуться в июле-августе этого года.

    Это широкий диапазон, мы собираем огромный ящик с инструментами, и уже после, когда придет время, мы решим, какой из этих инструментов нам необходим в той или иной ситуации.

    От миграционных правил, правил карантина до сохранения социальной дистанции в Олимпийской деревне», — приводит слова Баха ТАСС.

    Ранее стало известно, что правительство Японии рассматривает возможность проведения Олимпийских игр в Токио без зрителей, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса.

    По словам официальных лиц, правительство рассматривает три варианта — не вводить ограничение на количество зрителей, устанавливать потолок в 50 процентов от вместимости стадионов или проводить мероприятия за закрытыми дверями.

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