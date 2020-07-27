Родченков: Россия должна быть полностью отстранена от Олимпиады в Токио

Бывший глава Московской антидопинговой лабораториипризвал отстранить россиян от участия в Олимпиаде-2020 в полном составе.

«Это должен быть абсолютный запрет без каких-либо исключений или допуска отдельных спортсменов.

Те же люди, которые подменяли допинг-пробы в Сочи, занимались подделкой документации. Это последовательная фальсификация, которой занимались изо дня в день. Это мошенничество невероятных масштабов. Россия абсолютно ничему не учится.

Если бы раньше мы располагали сегодняшними инструментами и методологией, то у спортсменов Игр в Сеуле, Москве, Атланте были бы сотни положительных результатов на допинг.

То, что случилось в России — это кульминация мошенничества. Ни одна другая страна не могла бы такого достичь, потому что у моей лаборатории везде был зеленый свет. Олимпиада в Сочи была проектом Путина, у нас не было ограничений по ресурсам», — сказал Родченков в интервью ВВС.

Отмечается, что во время интервью лицо Родченкова было замотано шарфом, а также скрыто под тёмными очками и шляпой. Он заявил, что сейчас его невозможно узнать, а помимо внешности он изменил манеру поведения и жестикуляции. 0