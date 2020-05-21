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    ОИ могут отменить, если они не состоятся летом 2021 года

    Токио-2020 Коронавирус в спорте Между тем
    Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не исключил отмены Олимпийских игр в Токио, если их не удастся провести в 2021 году.

    Томас Бах
    Томас Бах

    «Мы установили один принцип: организовать эти Игры в безопасной среде для всех участников. Никто не знает, как будет выглядеть мир через год или через два месяца. Таким образом, мы должны положиться на экспертов, а затем принять соответствующее решение на основе этого совета.

    Я понимаю, что невозможно постоянно переносить соревнования и нанимать от 3000 до 5000 человек в оргкомитет. Также нельзя каждый год менять график международных федераций по всему миру, ведь у спортсменов должна быть определенность.

    Мы должны быть готовы к разным сценариям, надеемся, что эти Игры состоятся в июле следующего года. Однако могут потребоваться дополнительные меры для организации безопасной среды, возможно, потребуется карантин для спортсменов и других участников Олимпиады», — цитирует Баха ВВС.

    ОИ в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 0

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