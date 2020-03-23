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    Глава World Athletics призвал перенести Олимпийские игры

    Токио-2020 Лёгкая атлетика
    Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу обратился к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, призвав перенести Олимпиаду-2020 в связи с пандемией коронавируса.

    Себастьян Коу
    Себастьян Коу

    МОК ранее заявлял, что не видит необходимости в принятии радикальных решений по переносу сроков Игр, несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса уже перенесен ряд отборочных соревнований.

    «Единодушное мнение состоит в том, что проведение Олимпийских игр в июле этого года нецелесообразно и нежелательно.

    Неуверенность в том, что Олимпийские игры состоятся в июле, а также желание и мотивация к конкуренции, присущие всем нашим спортсменам, вызывают настоящую боль, которой мы можем коллективно положить конец», — приводит слова Коу «Спорт-Экспресс».

    По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 335 366 человек. Умерших — 14 611, выздоровевших — 97 594.

    В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран. 0

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