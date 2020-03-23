Глава World Athletics призвал перенести Олимпийские игры

МОК ранее заявлял, что не видит необходимости в принятии радикальных решений по переносу сроков Игр, несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса уже перенесен ряд отборочных соревнований.
«Единодушное мнение состоит в том, что проведение Олимпийских игр в июле этого года нецелесообразно и нежелательно.
Неуверенность в том, что Олимпийские игры состоятся в июле, а также желание и мотивация к конкуренции, присущие всем нашим спортсменам, вызывают настоящую боль, которой мы можем коллективно положить конец», — приводит слова Коу «Спорт-Экспресс».
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 335 366 человек. Умерших — 14 611, выздоровевших — 97 594.
В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран. 0