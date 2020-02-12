Тренер сборной Египта планирует вызвать Салаха на Олимпиаду

Тренер молодежной сборной Египта по футболузаявил, что намерен включить нападающего английского «Ливерпуля»в состав команды на Олимпийские игры в Токио.

Согласно правилам Международного олимпийского комитета (МОК), в заявку команды, которая выступает на Играх, разрешено включить трех игроков старше 23 лет.

«Что касается трех возрастных игроков, то мы договорились только по кандидатуре Салаха, поскольку он один из трех лучших игроков мира.

Я не обсуждал с Салахом этот вопрос, но его участие в Олимпиаде потребует усилий и от него», — цитирует Гариба Daily Mail.

Олимпийский футбольный турнир завершится 8 августа, в день старта нового сезона Английской премьер-лиги. 0