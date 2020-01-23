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    Российские ватерполистки пробились на Олимпиаду-2020

    Токио-2020 Водное поло Сборная России
    Женская сборная России по водному поло отобралась на Олимпийские игры 2020 года в Токио, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Российские ватерполистки
    Российские ватерполистки

    Это стало возможным после выхода россиянок и испанок в финал чемпионата Европы, который проходит в Будапеште.

    Испания в полуфинале обыграла Венгрию со счетом 11:10, а Россия ранее справилась с Голландией. Финал между сборными России и Испании пройдет 25 января.

    Чемпионат Европы служит отборочным турниром на Олимпиаду. Путевку завоевывает победитель чемпионата.

    Однако Испания уже через чемпионат мира добыла себе место на Играх-2020, поэтому путевка достанется России как второму финалисту в любом случае. 0

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