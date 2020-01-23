Российские ватерполистки пробились на Олимпиаду-2020

Женская сборная России по водному поло отобралась на Олимпийские игры 2020 года в Токио, сообщает «Спорт-Экспресс»

Это стало возможным после выхода россиянок и испанок в финал чемпионата Европы, который проходит в Будапеште.

Испания в полуфинале обыграла Венгрию со счетом 11:10, а Россия ранее справилась с Голландией. Финал между сборными России и Испании пройдет 25 января.

Чемпионат Европы служит отборочным турниром на Олимпиаду. Путевку завоевывает победитель чемпионата.

Однако Испания уже через чемпионат мира добыла себе место на Играх-2020, поэтому путевка достанется России как второму финалисту в любом случае. 0