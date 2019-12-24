Общее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) единогласно приняло рекомендацию набсовета организации о несогласии с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российского спорта, сообщает ТАСС.

РУСАДА объявило о несогласии с решением исполкома ВАДА globallookpress.com 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

Напомним, что исполком WADA единогласно принял решение лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия на четыре года. Это означает 4-летнее отстранение России от крупных международных соревнований.

Кроме того, российские спортсмены, которые смогут доказать, что они никоим образом не замешаны в истории о несоответствии, получат возможность выступать только под нейтральным флагом.

Общее собрание РУСАДА до 30 декабря отправит решение о несогласии в ВАДА, которое подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS). 0