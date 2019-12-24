РУСАДА объявило о несогласии с решением исполкома ВАДА
globallookpress.com
Напомним, что исполком WADA единогласно принял решение лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия на четыре года. Это означает 4-летнее отстранение России от крупных международных соревнований.
Кроме того, российские спортсмены, которые смогут доказать, что они никоим образом не замешаны в истории о несоответствии, получат возможность выступать только под нейтральным флагом.
Общее собрание РУСАДА до 30 декабря отправит решение о несогласии в ВАДА, которое подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS). 0