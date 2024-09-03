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    Арина Соболенко сохранит шансы на полуфинал US Open?

    Чжэн — Соболенко: прогноз и ставка, новости. 04.09.2024

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    Прогноз и ставки на Чжэн — Соболенко
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    Арина Соболенко, вторая ракетка мира
    Китаянка Циньвэнь Чжэн сыграет против беларуски Арины Соболенко в четвертьфинале US Open. Матч пройдёт 4 сентября, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чжэн — Соболенко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Чжэн

    Китайская теннисистка Циньвэнь Чжэн с трудом преодолела барьер в лице хорватки Донны Векич (7:6, 4:6, 6:2). На корте соперницы провели почти три часа, а именно 2 часа 53 минуты.

    В матче четвёртого круга Чжэн выполнила 10 эйсов, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

    На «мейджоре» в Нью-Йорке Циньвэнь Чжэн выиграла также у немки Юле Нимайер (6:2, 6:1), россиянки Эрики Андреевой (6:7, 6:1, 6:2) и американки Аманды Анисимовой (4:6, 6:4, 6:2).

    Прогнозы и ставки на US Open

    На данный момент Циньвэнь Чжэн занимает 7 место в рейтинге WTA.

    Соболенко

    Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США после того, как одержала победу над Элисе Мертенс из Бельгии (6:2, 6:4). На корте спортсменки провели 1 час 38 минут.

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    • Арина Соболенко 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брей-пойнта из 6.

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    В рамках третьего круга Открытого чемпионата США беларуска переиграла российскую теннисистку Екатерину Александрову (2:6, 6:1, 6:2). На более ранних стадиях Соболенко выиграла у Лючии Бронцетти (6:3, 6:1) и Присциллы Хон (6:3, 6:3).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.29, победу Чжэн букмекеры предлагают за 3.74.

    Прогноз: Арина Соболенко уверенно шагает по турнирной сетке на Открытом чемпионате США. Беларуска вполне может одержать очередную победу на US Open и пройти в полуфинал «мейджора».

    Рекомендуемая ставка: Победа Соболенко с форой (-4.5) с коэффициентом 1.97.

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    Чжэн — Соболенко: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 04.09.2024. Прогнозы на теннис. Арина Соболенко сохранит шансы на полуфинал US Open?
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