Китаянка Циньвэнь Чжэн сыграет против беларуски Арины Соболенко в четвертьфинале US Open. Матч пройдёт 4 сентября, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чжэн — Соболенко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Чжэн

Китайская теннисистка Циньвэнь Чжэн с трудом преодолела барьер в лице хорватки Донны Векич (7:6, 4:6, 6:2). На корте соперницы провели почти три часа, а именно 2 часа 53 минуты.

В матче четвёртого круга Чжэн выполнила 10 эйсов, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

На «мейджоре» в Нью-Йорке Циньвэнь Чжэн выиграла также у немки Юле Нимайер (6:2, 6:1), россиянки Эрики Андреевой (6:7, 6:1, 6:2) и американки Аманды Анисимовой (4:6, 6:4, 6:2).

Прогнозы и ставки на US Open

На данный момент Циньвэнь Чжэн занимает 7 место в рейтинге WTA.

Соболенко

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США после того, как одержала победу над Элисе Мертенс из Бельгии (6:2, 6:4). На корте спортсменки провели 1 час 38 минут.

Арина Соболенко 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брей-пойнта из 6.

В рамках третьего круга Открытого чемпионата США беларуска переиграла российскую теннисистку Екатерину Александрову (2:6, 6:1, 6:2). На более ранних стадиях Соболенко выиграла у Лючии Бронцетти (6:3, 6:1) и Присциллы Хон (6:3, 6:3).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.29, победу Чжэн букмекеры предлагают за 3.74.

Прогноз: Арина Соболенко уверенно шагает по турнирной сетке на Открытом чемпионате США. Беларуска вполне может одержать очередную победу на US Open и пройти в полуфинал «мейджора».

Рекомендуемая ставка: Победа Соболенко с форой (-4.5) с коэффициентом 1.97.