Чжэн
Китайская теннисистка Циньвэнь Чжэн с трудом преодолела барьер в лице хорватки Донны Векич (7:6, 4:6, 6:2). На корте соперницы провели почти три часа, а именно 2 часа 53 минуты.
В матче четвёртого круга Чжэн выполнила 10 эйсов, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.
На «мейджоре» в Нью-Йорке Циньвэнь Чжэн выиграла также у немки Юле Нимайер (6:2, 6:1), россиянки Эрики Андреевой (6:7, 6:1, 6:2) и американки Аманды Анисимовой (4:6, 6:4, 6:2).
На данный момент Циньвэнь Чжэн занимает 7 место в рейтинге WTA.
Соболенко
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США после того, как одержала победу над Элисе Мертенс из Бельгии (6:2, 6:4). На корте спортсменки провели 1 час 38 минут.
Арина Соболенко 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брей-пойнта из 6.
В рамках третьего круга Открытого чемпионата США беларуска переиграла российскую теннисистку Екатерину Александрову (2:6, 6:1, 6:2). На более ранних стадиях Соболенко выиграла у Лючии Бронцетти (6:3, 6:1) и Присциллы Хон (6:3, 6:3).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.29, победу Чжэн букмекеры предлагают за 3.74.
Прогноз: Арина Соболенко уверенно шагает по турнирной сетке на Открытом чемпионате США. Беларуска вполне может одержать очередную победу на US Open и пройти в полуфинал «мейджора».
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Рекомендуемая ставка: Победа Соболенко с форой (-4.5) с коэффициентом 1.97.