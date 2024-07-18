Немец Александр Зверев сыграет против француза Юго Гастона во втором круге турнира ATP 500 в Гамбурге. Матч пройдет 18 июля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Гастон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Зверев

Вопреки ожиданиям, Саша начал защиту титула с максимально уверенной победы. В первом раунде он разгромил Йеспера де Йонга — 6:2, 6:2.

Нидерландец оказался не готов к столь мощному теннису фаворита. Немецкий теннисист в этом матче отдал лишь 13 очков на своей подаче.

В общем, очевидно, что Зверев очень не хочет терять 500 очков, заработанные здесь в прошлом году.

Прогнозы на теннис

При этом стоит отметить, что в этом сезоне Зверев очень хорошо играет на грунте. В мае он взял титул на «тысячнике» в Риме, а в начале июня дошел до финала на Ролан Гаррос.

Гастон

Французский теннисист в первом круге одержал победу над Факундо Диасом-Акостой — 7:6, 1:6, 6:4.

Юго повезло, что аргентинец сейчас явно не в лучшей форме. Это одна из главных причин, почему ему удалось обыграть этого соперника, который ранее в этом сезоне дебютировал в топ-50.

Лучшим результатом Гастона пока остается выход в четвертьфинал грунтового турнира в Лионе. Кроме того, в середине прошлого месяца там же, в Лионе, он стал победителем «челленджера».

Но при этом у Гастона хватает и неудачных результатов. Достаточно сказать, что в текущем сезоне он до сих пор выиграл больше одного матча на уровне ATP только на турнире в Лионе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет сомнений в уверенной победе Зверева. На Гастона можно поставить за 7.70.

Прогноз: вполне вероятно, что будет еще один разгром. Это явно не тот соперник, который способен остановить четвертую ракетку мира.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов меньше 19,5 за 1.97.