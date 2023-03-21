Британка Эмма Радукану сыграет против представительницы Канады Бьянки Андрееску в первом круге престижного турнира в Майами. Матч пройдет 21 марта, начало — в 22:00 мск. Андрееску — Радукану: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Андрееску

Бьянка на прошлой неделе прошла один раунд в Индиан-Уэллсе. С одной стороны, так себе результат, конечно, но здесь следует учитывать, с кем ей пришлось играть.

После победы над Пейтон Стирнс (4:6, 6:4, 6:3) теннисистку из Канады ждала встреча с Игой Швентек.

И как ни странно, Андрееску дала настоящий бой первой ракетке мира — 6:3, 7:6. Даже по счету видно, что в этом матче была настоящая борьба.

Более того, в обоих партиях чемпионка US Open-2019 вела с брейком, но не смогла воспользоваться преимуществом.

На турнире в Дубае Андрееску сразу уступила Елене Рыбакиной. В данном случае она не показала свой лучший теннис из-за проблем с плечом.

В сезоне-2021 Андрееску дошла в Майами до финала.

Радукану

Эмма тем временем на турнире в Индиан-Уэллсе впервые в сезоне выиграла три матча подряд.

Радукану одержала победу над Данкой Ковинич, Магдой Линетт и Беатрис Хаддад-Майа, отдав при этом лишь сет.

Все прогнозы на теннис

Дальше было разгромное поражение от Швентек — 3:6, 1:6. В отличие от Андрееску, чемпионка US Open-2021 не стала серьезным препятствием для польской теннисистки.

В прошлом году Радукану не выиграла ни одного матча в Майами.

Прогноз и ставка

На Андрееску в этом матче можно поставить за 1.87, победу Радукану букмекеры предлагают за 1.93.

В прошлом году Бьянка и Эмма встретились на турнире в Риме. Андрееску легко взяла первый сет, а в начале второго соперница снялась.

И есть подозрение, что предстоящий матч тоже станет непростым испытанием, прежде всего, для Радукану, которая после невероятного триумфа в Нью-Йорке пока так ни разу и не показала, за счет чего она может вернуться в топ-20.

Ставка — победа Андрееску за 1.87.