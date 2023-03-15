Алькарас
Карлос на удивление уверенно провел первые матчи сезона на харде.
По всей видимости, Алькарасу подходит медленный хард, на котором проходят матчи в Индиан-Уэллс. Например, для Даниила Медведева это проблема, а для грунтовиков как раз наоборот.
Испанец начал турнир с победы над Танаси Коккинакисом — 6:3, 6:3. 19-летний теннисист так здорово играл на подаче, что австралиец просто растерялся.
В следующем матче было не так легко Алькарас выиграл у Таллона Грикспора со счетом 7:6, 6:3.
Но при этом Карлос снова не отдал ни одного гейма на подаче. Такой Алькарас очень опасен и вполне способен побороться за титул.
Дрейпер
Джек тем временем в передыдущем раунде остановил Энди Маррея — 7:6, 6:2.
В первом сете Дрейпер отыграл сетбол при счете 5:6 на своей подаче. И этот момент, по всей видимости, подкосил опытного Маррея психологически.
Несмотря на счет, вторая партия получилась напряженной, но молодому британцу все-таки удалось найти слабые места в игре экс-первой ракетки мира.
Дрейпер до сих пор не проиграл ни одного сета на текущем турнире. Перед этим он выиграл у Леандро Риди и Дэна Эванса.
Прогноз и ставка
На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.27, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 3.78.
В конце прошлого сезона Карлос с трудом выиграл у Джека в Базеле — 3:6, 6:2, 7:5.
С учетом некоторых нюансов, в том числе особенностей покрытия, вполне вероятно, что на этот раз испанцу не понадобится дополнительный сет.
Ставка — победа Алькараса в двух сетах за 1.82.