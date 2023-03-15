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    Алькарас остановит Дрейпера

    Алькарас — Дрейпер. Прогноз (к. 1.82) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 15 марта 2023 года

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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против британца Джека Дрейпера в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 15 марта, начало — в 03:00 мск. Алькарас — Дрейпер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины 15 Марта 2023 года
    Карлос Алькарас
  • Испания
    •  Карлос Алькарас 04:00 Джек Дрейпер Джек Дрейпер
  • Великобритания
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    Алькарас

    Карлос на удивление уверенно провел первые матчи сезона на харде.

    По всей видимости, Алькарасу подходит медленный хард, на котором проходят матчи в Индиан-Уэллс. Например, для Даниила Медведева это проблема, а для грунтовиков как раз наоборот.

    Испанец начал турнир с победы над Танаси Коккинакисом — 6:3, 6:3. 19-летний теннисист так здорово играл на подаче, что австралиец просто растерялся.

    В следующем матче было не так легко Алькарас выиграл у Таллона Грикспора со счетом 7:6, 6:3.

    Но при этом Карлос снова не отдал ни одного гейма на подаче. Такой Алькарас очень опасен и вполне способен побороться за титул.

    Дрейпер

    Джек тем временем в передыдущем раунде остановил Энди Маррея — 7:6, 6:2.

    В первом сете Дрейпер отыграл сетбол при счете 5:6 на своей подаче. И этот момент, по всей видимости, подкосил опытного Маррея психологически.

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    Несмотря на счет, вторая партия получилась напряженной, но молодому британцу все-таки удалось найти слабые места в игре экс-первой ракетки мира.

    Дрейпер до сих пор не проиграл ни одного сета на текущем турнире. Перед этим он выиграл у Леандро Риди и Дэна Эванса.

    Прогноз и ставка

    На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.27, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 3.78.

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    В конце прошлого сезона Карлос с трудом выиграл у Джека в Базеле — 3:6, 6:2, 7:5.

    С учетом некоторых нюансов, в том числе особенностей покрытия, вполне вероятно, что на этот раз испанцу не понадобится дополнительный сет.

    Ставка — победа Алькараса в двух сетах за 1.82.

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    Алькарас — Дрейпер: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 15.03.2023. Прогнозы на теннис. Алькарас остановит Дрейпера
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