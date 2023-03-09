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    Радукану вряд ли обыграет Ковинич

    Ковинич — Радукану. Прогноз (к. 1.91) и ставки на турнир в Индиан-Уэллс 9 марта 2023 года

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    Эмма Радукану
    Британка Эмма Радукану сыграет против черногорки Данки Ковинич в первом круге престижного турнира в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 9 марта, начало — в 22:00 мск. Ковинич — Радукану: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ковинич

    Данка начала сезон с выхода в полуфинал турнира в новозеландском Окленде.

    В первых трех раундах у нее были, конечно, не самые опасные соперницы — Нао Хибино. Лорен Дэвис и Виктория Кужмова.

    В полуфинальном матче против Кори Гауфф черногорская теннисистка взяла лишь два гейма — 0:6, 2:6.

    Также стоит отметить, что Ковинич дошла до четвертьфинале в Лионе.

    После побед на Викторией Голубич и Анной Бондар Данка уступила Алисии Паркс (5:7, 2:6).

    На Открытом чемпионате Австралии, в Дубае и Остине Ковинич не выиграла ни одного матча.

    Радукану

    Эмма изначально получила wild card в Индиан-Уэллс, но позже она заняла в основной сетке место Аны Богда, снявшейся из-за травмы.

    В этом году чемпионка US Open-2021 до сих пор провела лишь два турнира. Эмма выиграла по одному матчу в новозеландском Окленде и на Открытом чемпионате Австралии.

    При этом стоит отметить, что в Окленде 20-летняя теннисистка не смогла завершить матч с Викторией Кужмовой из-за травмы голеностопа.

    Все прогнозы на теннис

    На прошлой неделе Радукану планировала сыграть в Остине, но в итоге была вынуждена пропустить американский турнир из-за проблем со здоровьем.

    Прогноз и ставка

    На Ковинич в этом матче можно поставить за 2.83, победу Радукану букмекеры предлагают за 1.43.

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    В прошлом году Эмма проиграла Данке на Открытом чемпионате Австралии. Тогда поражение британки стало большим сюрпризом.

    А сейчас вряд ли кто-то сильно удивится, если Радукану проиграет в первом же матче. Увы, после триумфа в Нью-Йорке Эмма в основном разочаровывает.

    Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 1.91. На победу Радукану опасно ставить. Сложно сказать, в каком она сейчас состоянии.

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    Ковинич — Радукану: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 09.03.2023. Прогнозы на теннис. Радукану вряд ли обыграет Ковинич
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