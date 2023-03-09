Британка Эмма Радукану сыграет против черногорки Данки Ковинич в первом круге престижного турнира в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 9 марта, начало — в 22:00 мск. Ковинич — Радукану: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ковинич

Данка начала сезон с выхода в полуфинал турнира в новозеландском Окленде.

В первых трех раундах у нее были, конечно, не самые опасные соперницы — Нао Хибино. Лорен Дэвис и Виктория Кужмова.

В полуфинальном матче против Кори Гауфф черногорская теннисистка взяла лишь два гейма — 0:6, 2:6.

Также стоит отметить, что Ковинич дошла до четвертьфинале в Лионе.

После побед на Викторией Голубич и Анной Бондар Данка уступила Алисии Паркс (5:7, 2:6).

На Открытом чемпионате Австралии, в Дубае и Остине Ковинич не выиграла ни одного матча.

Радукану

Эмма изначально получила wild card в Индиан-Уэллс, но позже она заняла в основной сетке место Аны Богда, снявшейся из-за травмы.

В этом году чемпионка US Open-2021 до сих пор провела лишь два турнира. Эмма выиграла по одному матчу в новозеландском Окленде и на Открытом чемпионате Австралии.

При этом стоит отметить, что в Окленде 20-летняя теннисистка не смогла завершить матч с Викторией Кужмовой из-за травмы голеностопа.

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На прошлой неделе Радукану планировала сыграть в Остине, но в итоге была вынуждена пропустить американский турнир из-за проблем со здоровьем.

Прогноз и ставка

На Ковинич в этом матче можно поставить за 2.83, победу Радукану букмекеры предлагают за 1.43.

В прошлом году Эмма проиграла Данке на Открытом чемпионате Австралии. Тогда поражение британки стало большим сюрпризом.

А сейчас вряд ли кто-то сильно удивится, если Радукану проиграет в первом же матче. Увы, после триумфа в Нью-Йорке Эмма в основном разочаровывает.

Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 1.91. На победу Радукану опасно ставить. Сложно сказать, в каком она сейчас состоянии.