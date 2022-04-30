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    Александрова подтвердит статус фаворита?

    Парризас-Диас — Александрова. Прогноз (к. 2.14) и ставки на турнир в Мадриде 30 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Парризас-Диас — Александрова
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против испанки Нурии Парризас-Диас во втором круге турнира в Мадриде. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 12:00 мск. Парризас-Диас — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Парризас-Диас

    Парризас-Диас в первом круге выиграла у румынки Сораны Кырсти. На сенсацию эта победа, конечно, не тянет, но результат все равно слегка неожиданный.

    Тем более, что Нурия не отдала серьезной сопернице ни одной партии и позволила выиграть лишь шесть геймов.

    В Стамбуле, где она начала грунтовую часть сезона, Парризас-Диас с трудом выиграла у итальянки Мартины Тревизан, после чего уступила венгерке Анне Бондар.

    Пока что главным достижением Парризас-Диас остается выход в полуфинал турнира в мексиканском Монтеррее.

    Александрова

    Александрова тем временем еще раз подтвердила, что все-таки довольно неплохо играет на грунте.

    Сначала Екатерина очень уверенно прошла квалификацию. В двух матчах отбора она отдала соперницам в общей сложности лишь десять геймов.

    А в первом круге Александрова одержала победу над всегда опасной Аленой Остапенко. И здесь важно, что ей удалось дожать соперницу в третьем сете.

    Все прогнозы на теннис

    В начале апреля Александрова, опустившаяся в рейтинге на 45-е место, дошла до полуфинала в Чарльстоне. Дальше ее не пустила Белинда Бенчич.

    На турнире в Штутгарте Екатерина выступила чуть хуже. После победы над китаянкой Чжан Шуай она уступила эстонке Анетт Контавейт.

    Прогноз и ставка

    На Парризас-Диас в этом матче можно поставить за 4.05, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.26.

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    И все-таки коэффициент на Александрову занижен, причем существенно. Матч против испанки будет непростым. И на самом деле ставить на победу россиянки очень опасно.

    Ставка — Парризас-Диас выиграет хотя бы один сет за 2.14. Это, пожалуй, самый оптимальный вариант в данном случае.

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    Парризас-Диас — Александрова: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на теннис. Александрова подтвердит статус фаворита?
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