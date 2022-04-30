Парризас-Диас
Парризас-Диас в первом круге выиграла у румынки Сораны Кырсти. На сенсацию эта победа, конечно, не тянет, но результат все равно слегка неожиданный.
Тем более, что Нурия не отдала серьезной сопернице ни одной партии и позволила выиграть лишь шесть геймов.
В Стамбуле, где она начала грунтовую часть сезона, Парризас-Диас с трудом выиграла у итальянки Мартины Тревизан, после чего уступила венгерке Анне Бондар.
Пока что главным достижением Парризас-Диас остается выход в полуфинал турнира в мексиканском Монтеррее.
Александрова
Александрова тем временем еще раз подтвердила, что все-таки довольно неплохо играет на грунте.
Сначала Екатерина очень уверенно прошла квалификацию. В двух матчах отбора она отдала соперницам в общей сложности лишь десять геймов.
А в первом круге Александрова одержала победу над всегда опасной Аленой Остапенко. И здесь важно, что ей удалось дожать соперницу в третьем сете.
В начале апреля Александрова, опустившаяся в рейтинге на 45-е место, дошла до полуфинала в Чарльстоне. Дальше ее не пустила Белинда Бенчич.
На турнире в Штутгарте Екатерина выступила чуть хуже. После победы над китаянкой Чжан Шуай она уступила эстонке Анетт Контавейт.
Прогноз и ставка
На Парризас-Диас в этом матче можно поставить за 4.05, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.26.
И все-таки коэффициент на Александрову занижен, причем существенно. Матч против испанки будет непростым. И на самом деле ставить на победу россиянки очень опасно.
Ставка — Парризас-Диас выиграет хотя бы один сет за 2.14. Это, пожалуй, самый оптимальный вариант в данном случае.