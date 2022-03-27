Немец Александр Зверев сыграет против американца Маккензи Макдональда в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 27 марта, начало — в 18:00 мск. Макдональд — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Макдональд

Макдональд продолжает подтверждать статус теннисиста, от которого постоянно надо ожидать какого-то подвоха.

Накануне американец уверенно выиграл у Григора Димитрова. Если во втором сете была еще хоть какая-то борьба, то в первом болгарин уступил со счетом 1:6.

В первом круге Маккензи одержал волевую победу над немцем Домиником Кепфером. Игра получилась крайне непростой, но зато она показала, что у Макдональда все в порядке с выносливостью.

Макдональд впервые дошел в Майами до третьего круга.

Зверев

Зверев тем временем стартовал с победы над Борной Чоричем. Без проблем, как и ожидалось, не обошлось.

Немецкий теннисист позволил хорвату взять второй сет, но в решающем все-таки дожал уставшего соперника.

Все прогнозы на теннис

По словам Зверева, ему нужен был как раз такой матч — сложный, из трех сетов, чтобы наконец-то почувствовать игровой ритм. Но все равно заметно, что он пока еще далек от своей идеальной формы.

Прогноз и ставка

На Макдональда в этом матче можно поставить за 4.65, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.21.

В начале февраля Зверев выиграл у американца на турнире в Монпелье. Маккензи тогда плохо провел первую партию, но во второй сдался только на тай-брейке.

Ну а теперь, со второй попытки, Макдональд вполне может даже сет забрать. Немец сейчас очень нестабилен, поэтому произойти может все что угодно.

Ставка — Макдональд возьмет хотя бы один сет за 2.23.