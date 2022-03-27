ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юсуф Языджи рвется в гонку бомбардировКто остановит «Зенит», выживет ли «Краснодар» и обгонит ли Языджи Дзюбу? «Барселона» на 12 очков отстает от «Реала» с матчем в запасе«Реал», «Барселона» или «Севилья»: кто станет чемпионом Италия во второй раз кряду не сыграет на чемпионате мираИтальянский футбол на рекордно низком уровне
  • 23:00
    • Пападакис и Сизерон с мировыми рекордами выиграли домашний ЧМ-2022
  • 22:19
    • Сборная Англии вырвала волевую победу в матче с Швейцарией
  • 18:32
    • Японец Шома Уно выиграл чемпионат мира по фигурному катанию
  • 21:51
    • Сборная Бельгии сыграла вничью с командой Ирландии
  • 19:48
    • СКА обыграл «Спартак» и вышел в финал Западной конференции
  • 19:27
    • Гол Тюкавина принес сборной России победу над молодежкой
  • 18:57
    • Коляда выиграл короткую программу Кубка Первого канала, укрепив лидерство «Красной машины»
    Все новости спорта

    У Зверева снова будут проблемы?

    Макдональд — Зверев. Прогноз (к. 2.23) и ставки на «Мастерс» в Майами 27 марта 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Александр Зверев
    Прогноз и ставки на Макдональд — Зверев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против американца Маккензи Макдональда в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 27 марта, начало — в 18:00 мск. Макдональд — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Майами. Мужчины 27 Марта 2022 года
    Маккензи Макдональд (США)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
    •  Маккензи Макдональд (США) 16:00 Александр Зверев (Германия) Александр Зверев (Германия)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
    •

    Макдональд

    Макдональд продолжает подтверждать статус теннисиста, от которого постоянно надо ожидать какого-то подвоха.

    Накануне американец уверенно выиграл у Григора Димитрова. Если во втором сете была еще хоть какая-то борьба, то в первом болгарин уступил со счетом 1:6.

    В первом круге Маккензи одержал волевую победу над немцем Домиником Кепфером. Игра получилась крайне непростой, но зато она показала, что у Макдональда все в порядке с выносливостью.

    Макдональд впервые дошел в Майами до третьего круга.

    Зверев

    Зверев тем временем стартовал с победы над Борной Чоричем. Без проблем, как и ожидалось, не обошлось.

    Немецкий теннисист позволил хорвату взять второй сет, но в решающем все-таки дожал уставшего соперника.

    Все прогнозы на теннис

    По словам Зверева, ему нужен был как раз такой матч — сложный, из трех сетов, чтобы наконец-то почувствовать игровой ритм. Но все равно заметно, что он пока еще далек от своей идеальной формы.

    Прогноз и ставка

    На Макдональда в этом матче можно поставить за 4.65, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.21.

    2000ЗабратьФрибет с любым коэффициентомwinline.ru 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В начале февраля Зверев выиграл у американца на турнире в Монпелье. Маккензи тогда плохо провел первую партию, но во второй сдался только на тай-брейке.

    Ну а теперь, со второй попытки, Макдональд вполне может даже сет забрать. Немец сейчас очень нестабилен, поэтому произойти может все что угодно.

    Ставка — Макдональд возьмет хотя бы один сет за 2.23.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.70
  • Прогноз на матч Германия — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Нидерланды — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Фучович — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Шарлотт — Цинциннати
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Оттава — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Даллас — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Спортинг Канзас-Сити — Реал Солт-Лейк
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 16:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Гастон — Норри
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  3.71
  • Экспресс дня 27 марта
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Портленд — Орландо
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Канада — Ямайка
  • Футбол
  • Завтра в 23:05
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сальвадор — Коста-Рика
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:05
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Макдональд — Зверев: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 27.03.2022. Прогнозы на теннис. У Зверева снова будут проблемы?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры