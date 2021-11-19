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    Сможет ли Джокович разгромить Норри?

    Джокович — Норри. Прогноз (к. 1.95) и ставки на Итоговый турнир ATP 19 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Норри
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против британца Кэмерона Норри в третьем туре Итогового турнира ATP. Матч пройдет 19 ноября в Турине, начало — в 23:00 мск. Джокович — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Джокович уже обеспечил себе место в полуфинале. И даже знает, с кем ему придется соперничать за выход в финал. Соперником серба станет Александр Зверев, помешавший ему выиграть золотую медаль в Токио.

    В Турине Новак стартовал с победы над Каспером Руудом. Что-то более-менее похожее на интригу и борьбу можно было наблюдать в первом сете, Джоковичу даже пришлось отыгрывать брейк. Во второй партии норвежец просто наблюдал за тем, что происходит на корте.

    Встреча с Андреем Рублевым и вовсе была похожа на тренировку. Джокович легко выиграл оба сета.

    Матчи против Рууда и Рублева показали, что Джокович находится в очень хорошей форме.

    Норри

    Норри перед вторым туром заменил получившего травму Стефаноса Циципаса. Британец получил возможность побороться за место в полуфинале итогового турнира, но воспользоваться шансом не смог.

    Британец проиграл свой первый матч Касперу Рууду. Хотя после первого сета, который Кэмерон выиграл со счетом 6:1, вряд ли кто-то мог предположить, что встреча завершится победой норвежца.

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    Однако Рууд очень здорово провел следующие два сета. У Норри вообще не было шансов на приеме, тогда как на своей подаче он стал регулярно ошибаться.

    Прогноз и ставка

    На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.11, победу Норри букмекеры предлагают за 7.30.

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    У Новака впереди тяжелейший матч против Зверева, и он наверняка понимает, что сейчас силы надо экономить. Так что вряд ли здесь стоит рассматривать ставку на крупную победу серба.

    Ставка — тотал выигранных геймов Норри больше 8,0 за 1.95.

    Также можно рассмотреть ставку на победу Норри с форой по геймам (+5,5) за 1.82.

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    Джокович — Норри: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 19.11.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Джокович разгромить Норри?
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