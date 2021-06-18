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    Оже-Альяссим выйдет в полуфинал на любимом турнире Федерера?

    Хирон — Оже-Альяссим. Прогноз (к. 1.96) и ставки на турнир в Галле 18 июня 2021 года

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    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против американца Маркоса Хирона в четвертьфинале турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 18 июня, начало — в 15:00 мск. Хирон — Оже-Альяссим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хирон

    Хирон открыл сезон на траве еще в начале июня. Тогда он попытался попасть в основную сетку турнира в Штутгарте, но проиграл уже уже в первом раунде квалификации.

    Но в Галле американец сумел пройти отбор. Сначала он обыграл талантливого швейцарца Доминика Штрикера, а потом одержал победу над Даниэлем Галаном из Колумбии.

    В основной сетке Маркос стартовал с победы над канадцем Вашеком Поспишилом. Оба сета в этом матче завершились тай-брейком.

    Во втором круге Хирон одержал волевую победу над Яном-Леннардом Штруффом, который в начале турнира выиграл у Даниила Медведева.

    Оже-Альяссим

    Тем временем Оже-Альяссим, похоже, настроился на второй финал кряду. На прошлой неделе 20-летний теннисист уступил Марину Чиличу в решающем матче на турнире в Штутгарте.

    В Галле Феликс стартовал с победы над Хубертом Хуркачем — 6:3, 7:5.

    А после этого Оже-Альяссим провел шикарный матч против Роджера Федерера, который впервые в карьере проиграл в Галле раньше 1/4 финала.

    Канадец одержал волевую победу над легендарным швейцарцем — 4:6, 6:3, 6:2. «Я всегда думал, что он закончит до того, как я начну выступать», — сказал после игры Оже-Альяссим. Как говорится, парень успел.

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    Интересно, что в матче с Федерером у него было 15 (!) брейк-пойнтов (у Роджера — всего лишь один), три из которых он реализовал. Кроме того, Оже-Альяссим выполнил 13 подач навылет. Сильная и точная подача играет существенную роль на траве.

    Прогноз и ставка

    На Хирона букмекеры в этом матче предлагают поставить за 4.10, а на победу Оже-Альяссима — за 1.27.

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    Вряд ли американец справится с очень агрессивным теннисом соперника. В матче с Оже-Альяссимом дрогнул даже Федерер, который выиграл в Галле десять титулов.

    Ставка — победа Оже-Альяссима с форой по геймам (-3,5) за 1.95.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал эйсов больше 16,5 за 1.85. У Хирона тоже достаточно неплохая первая подача, вместе с Феликсом они вполне могут насобирать на двоих больше 16 эйсов.

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