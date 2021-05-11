Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против бельгийки Элизы Мертенс в первом круге на крупном турнире в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:30 мск. Кудерметова — Мертенс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кудерметова

Кудерметова очень успешно проводит грунтовую часть сезона. В первой половине апреля она стала победительницей турнира в Чарльстоне, не отдав при этом ни сета.

В Стамбуле Вероника дошла до полуфинала. Там ее остановила как раз Элиза Мертенс. Тогда, конечно, у россиянки совсем не получилась игра.

На турнире в Мадриде Кудерметова вылетела после третьего круга. 24-летняя теннисистка уступила в трех сетах Петре Квитовой.

«Матч был как мужской — в каждом сете по одному брейку. Очень классный матч. Соперница в очень хорошей форме», — сказала Квитова после победы над Кудерметовой. И эти слова вселяют оптимизм.

Мертенс

Мертенс в Стамбуле после матча с Кудерметовой неожиланно проиграла в финале Соране Кырсте. Бельгийка провалила первый сет, а во втором уступила на тай-брейке.

В Мадриде Элиза в третьем круге одержала победу над Симоной Халеп. И тут важно, что это был камбэк. Мертенс проиграла первый сет, но потом героически взяла две партии — обе со счетом 7:5.

Но дальше четвертьфинала пройти не получилось. Мертенс с треском проиграла Арине Соболенко. Во втором сете при счете 4:0 в пользу соперницы она просто отказалась от продолжения матча.

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В прошлом году Мертенс дошла в Риме до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

На Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.30, победу Мертенс букмекеры предлагают за 1.65.

Веронике, конечно, не повезло с соперницей. В первом круге можно было кого-нибудь и попроще.

Тем более три предыдущих матча между этими теннисистками завершились уверенными победами бельгийки.

Но мы все-таки считаем, что на этот раз Вероника возьмет хотя бы один сет. Россиянка действительно находится в отличной форме. Мнению Петры Квитовой можно доверять.

Ставка — тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.37.