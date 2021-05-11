Кудерметова
Кудерметова очень успешно проводит грунтовую часть сезона. В первой половине апреля она стала победительницей турнира в Чарльстоне, не отдав при этом ни сета.
В Стамбуле Вероника дошла до полуфинала. Там ее остановила как раз Элиза Мертенс. Тогда, конечно, у россиянки совсем не получилась игра.
На турнире в Мадриде Кудерметова вылетела после третьего круга. 24-летняя теннисистка уступила в трех сетах Петре Квитовой.
«Матч был как мужской — в каждом сете по одному брейку. Очень классный матч. Соперница в очень хорошей форме», — сказала Квитова после победы над Кудерметовой. И эти слова вселяют оптимизм.
Мертенс
Мертенс в Стамбуле после матча с Кудерметовой неожиланно проиграла в финале Соране Кырсте. Бельгийка провалила первый сет, а во втором уступила на тай-брейке.
В Мадриде Элиза в третьем круге одержала победу над Симоной Халеп. И тут важно, что это был камбэк. Мертенс проиграла первый сет, но потом героически взяла две партии — обе со счетом 7:5.
Но дальше четвертьфинала пройти не получилось. Мертенс с треском проиграла Арине Соболенко. Во втором сете при счете 4:0 в пользу соперницы она просто отказалась от продолжения матча.
В прошлом году Мертенс дошла в Риме до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
На Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.30, победу Мертенс букмекеры предлагают за 1.65.
Веронике, конечно, не повезло с соперницей. В первом круге можно было кого-нибудь и попроще.
Тем более три предыдущих матча между этими теннисистками завершились уверенными победами бельгийки.
Но мы все-таки считаем, что на этот раз Вероника возьмет хотя бы один сет. Россиянка действительно находится в отличной форме. Мнению Петры Квитовой можно доверять.
Ставка — тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.37.