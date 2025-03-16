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    «Нефтехимик» зацепится за важнейшие очки

    «Лада» — «Нефтехимик»: Ставка (к. 2.37) и прогноз на хоккей, КХЛ, 16 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лада» — «Нефтехимик»
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    «Нефтехимик» дома обыграл «Динамо» Москва
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Лада Арене» 16 марта. Начало встречи — в 16:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Лада» — «Нефтехимик», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 16 Марта 2025 года

    Лада

  • КХЛ
    •  Лада 16:00 Нефтехимик

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •

    «Лада»

    Турнирное положение: В активе тольяттинского клуба 50 очков по итогам 64 сыгранных матчей. В таблице Восточной конференции коллектив занимает 10-е место, досрочно потеряв шансы на борьбу за плей-офф.

    Последние матчи: Неделей ранее «Лада» на домашнем катке добилась минимальной победы над «Сибирью» — 1:0 ОТ, благодаря которой смогла поставить точку в серии поражений, насчитывающей 6 матчей.

    Лада — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров

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    Однако за встречей с сибиряками команду Павла Зубова настигли новые провалы. При домашних трибунах «Лада» была разгромлена «Трактором» — 0:6, вслед за игрой с которым не сумела справиться со «Спартаком» — 2:4.

    Не сыграют: Егор Черников, Владислав Червоненко, Евгений Грошев, Павел Колтыгин, Артем Иванюженков.

    Состояние команды: Нынешний регулярный чемпионат «Лада» завершает без турнирных перспектив, довольно давно утратив фактические шансы побороться за место в заветной восьмерке.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    На флажке сезона команда Павла Зубова испытывает целый ряд системных проблем, включая трудности с реализацией ввиду крайне ограниченного кадрового ресурса, способного сделать разницу.

    В понимании эффективности в завершающих фазах атаки «Лада» остается одной из худших в Восточной конференции. Даже в более простых на первый взгляд матчах тольяттинцы не могут грамотно распоряжаться своими возможностями.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: В 64 матчах нижнекамцы заработали 61 очко, с которым закрепились на 9-й строчке в таблице Восточной конференции, сократив разрыв между 8-й «Сибирью» до 3 баллов при равенстве проведенных встреч.

    Последние матчи: Неделями ранее «Нефтехимик» выдал 2 событийные встречи на катке «Амура», где заработал 2 очка при 2-х поражениях — 4:5 ОТ; 3:4 Б. Следом нижнекамцы уступили «Адмиралу» — 0:1, но добились победы со второй попытки — 3:2.

    Вернувшись на домашний лед накануне, команда Олега Леонтьева одержала верх над московским «Динамо» — 4:3, а в рамках недавнего выезда сенсационно обыграла «Локомотив» — 2:1 Б.

    Не сыграют: Роман Абросимов, Александр Дергачев, Михаил Пашнин.

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    • Состояние команды: Нынешний регулярный чемпионат «Нефтехимик» завершает в заочной борьбе с «Сибирью» за последнее вакантное место в зоне плей-офф, отчаянно пытаясь сократить некогда существенный разрыв.

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    На фоне проблем сибиряков «Нефтехимик» сам испытывает трудности. В частности, прогрессу команды Олега Леонтьева зачастую мешает оборона, уровень построения которой оставляет желать лучшего на длительном отрезке.

    Тем не менее достоинств у нынешнего «Нефтехимика» также хватает. Коллектив из Нижнекамска способен проявить характер и выдержать натиск со стороны топ-соперников. Вместе с тем команде важно обеспечить стабильность в контексте финального рывка.

    Статистика для ставок

    • «Лада» потерпела 8 поражений в 9 последних матчах

    • В 3-х встречах из 4 предыдущих «Лада» пропускала не менее 4 голов

    • В 2-х последних очных встречах победу одержал «Нефтехимик»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается букмекерами в 2.79, ничья — в 3.70, а победа «Нефтехимика» — в 2.37.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

    Прогноз: В фокусе попыток прорваться в зону Кубка «Нефтехимику» крайне важно набрать очки в Тольятти. К счастью для нижнекамцев, их немотивированные соперники находятся в фазе затяжного кризиса.

    Ставка: «Нефтехимик» победит за 2.37.

    Прогноз: На домашней площадке «Лада» попытается помешать планам гостей, поэтому «Нефтехимик» попытается выйти на высокий уровень результативности.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Нефтехимика» больше 2.5 за 1.80.

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    «Лада» — «Нефтехимик»: прогноз и ставка за 2.37, статистика, коэффициенты матча 16.03.202516:00. «Нефтехимик» зацепится за важнейшие очки
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