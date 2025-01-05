Виннипег
Детройт
«Виннипег»
Турнирное положение: Нынешнее положение дел в «Виннипеге» позволяет клубу удерживать лидерство в западной конференции, но «Вегас» совсем близко.
Последние матчи: Тем более в двух последних встречах «Виннипег» не победил ни разу, проиграв «Колорадо» и «Анахайму».
Виннипег — Детройт: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Список травмированных игроков «Виннипега» все тот же. Не могут играть за свой клуб Аплтон и Самберг.
Общий тонус клуба: В матче против «Детройта» проигрышная серия вполне может продолжиться, поскольку гости сейчас на коне после смены главного тренера.
«Детройт»
Турнирное положение: Результаты «Детройта» пошли в гору после прихода Маклеллана, и сейчас «красные крылья» на 13 позиции Востока.
Последние матчи: В трех последних поединках «Детройт» не проиграл ни разу, даже расправившись с достаточно сильным «Вашингтоном».
Травмированные игроки: Сейчас у тренерского штаба «Детройта» есть доступ ко всем имеющимся хоккеистам в структуре клуба.
Общий тонус клуба: В матче против канадского клуба гости вполне могут продолжить победную серию, если смогут воспользоваться слабыми местами соперника.
Статистика для ставок
- «Виннипег» проиграл два последних матча
- «Детройт» не проигрывает на протяжении трёх последних поединков
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.88, на ничью — 4.51, на гостей — 3.63.
Прогноз: «Детройту» не хватит ресурсов победить в этой игре.
- 2.07Швеция — Финляндия: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
- 2.39Вашингтон — Рейнджерс: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.90Вегас — Баффало: прогноз и ставкаЗавтра в 06:00
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Альтернативный прогноз: Матч поучится мало результативным, поскольку весь свой лимит заброшенных шайб «красные крылья» исчерпали в последних матчах.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.88.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.41.