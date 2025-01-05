В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Канада Лайф Центре» 05 января. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Виннипег» — «Детройт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Виннипег»

Турнирное положение: Нынешнее положение дел в «Виннипеге» позволяет клубу удерживать лидерство в западной конференции, но «Вегас» совсем близко.

Последние матчи: Тем более в двух последних встречах «Виннипег» не победил ни разу, проиграв «Колорадо» и «Анахайму».

Травмированные игроки: Список травмированных игроков «Виннипега» все тот же. Не могут играть за свой клуб Аплтон и Самберг.

Общий тонус клуба: В матче против «Детройта» проигрышная серия вполне может продолжиться, поскольку гости сейчас на коне после смены главного тренера.

«Детройт»

Турнирное положение: Результаты «Детройта» пошли в гору после прихода Маклеллана, и сейчас «красные крылья» на 13 позиции Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В трех последних поединках «Детройт» не проиграл ни разу, даже расправившись с достаточно сильным «Вашингтоном».

Травмированные игроки: Сейчас у тренерского штаба «Детройта» есть доступ ко всем имеющимся хоккеистам в структуре клуба.

Общий тонус клуба: В матче против канадского клуба гости вполне могут продолжить победную серию, если смогут воспользоваться слабыми местами соперника.

Статистика для ставок

«Виннипег» проиграл два последних матча

«Детройт» не проигрывает на протяжении трёх последних поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.88, на ничью — 4.51, на гостей — 3.63.

Прогноз: «Детройту» не хватит ресурсов победить в этой игре.

Альтернативный прогноз: Матч поучится мало результативным, поскольку весь свой лимит заброшенных шайб «красные крылья» исчерпали в последних матчах.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.88.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.41.