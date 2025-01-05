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    «Виннипег» остановит разогнавшийся «Детройт»?

    «Виннипег» — «Детройт». Ставка (к. 1.78), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 05 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Детройт»
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    «Виннипег»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Канада Лайф Центре» 05 января. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Виннипег» — «Детройт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 05 Января 2025 года

    Виннипег

  • НХЛ
    •  Виннипег 03:00 Детройт

    Детройт

  • НХЛ
    •

    «Виннипег»

    Турнирное положение: Нынешнее положение дел в «Виннипеге» позволяет клубу удерживать лидерство в западной конференции, но «Вегас» совсем близко.

    Последние матчи: Тем более в двух последних встречах «Виннипег» не победил ни разу, проиграв «Колорадо» и «Анахайму».

    Виннипег — Детройт: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Список травмированных игроков «Виннипега» все тот же. Не могут играть за свой клуб Аплтон и Самберг.

    Общий тонус клуба: В матче против «Детройта» проигрышная серия вполне может продолжиться, поскольку гости сейчас на коне после смены главного тренера.

    «Детройт»

    Турнирное положение: Результаты «Детройта» пошли в гору после прихода Маклеллана, и сейчас «красные крылья» на 13 позиции Востока.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В трех последних поединках «Детройт» не проиграл ни разу, даже расправившись с достаточно сильным «Вашингтоном».

    Травмированные игроки: Сейчас у тренерского штаба «Детройта» есть доступ ко всем имеющимся хоккеистам в структуре клуба.

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    Общий тонус клуба: В матче против канадского клуба гости вполне могут продолжить победную серию, если смогут воспользоваться слабыми местами соперника.

    Статистика для ставок

    • «Виннипег» проиграл два последних матча

    • «Детройт» не проигрывает на протяжении трёх последних поединков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.88, на ничью — 4.51, на гостей — 3.63.

    Прогноз: «Детройту» не хватит ресурсов победить в этой игре.

    Альтернативный прогноз: Матч поучится мало результативным, поскольку весь свой лимит заброшенных шайб «красные крылья» исчерпали в последних матчах.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.88.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.41.

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    «Виннипег» — «Детройт»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 05.01.2025. Прогнозы на хоккей. «Виннипег» остановит разогнавшийся «Детройт»?
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