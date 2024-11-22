В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Каролина». Игра пройдет в «Пруденшиал Центре» 22 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Каролина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: К текущему моменту сезона «Нью-Джерси» уступил лидерство на Востоке, но продолжает идти в тройке.

Последние матчи: За семь последних поединков «Нью-Джерси» проиграл лишь два раза, но последнее поражение от «Тампы» было максимально болезненным (0:4).

Травмированные игроки: В лазарете «Нью-Джерси» продолжают оставаться Бастиан и Лазарь. Первый не может играть из-за повреждения челюсти, а второй имеет проблемы с коленом.

Общий тонус клуба: В матче против «Каролины» придется биться за престиж и сразу четыре очка, поскольку оба клуба соседствуют в турнирной таблице Востока.

«Каролина»

Турнирное положение: Отличный отрезок в исполнении «Каролины» позволил ей взобраться на вторую строчку восточной конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В двух последних матчах «Каролина» продемонстрировала образцово-показательный хоккей, обыграв «Оттаву» и «Сент-Луис» по всем статьям.

Травмированные игроки: Сейчас за «Каролину» не могут играть Андерсен, Фаст и Джарвис. Каждый из этих хоккеистов не был бы лишним на льду в предстоящем поединке.

Общий тонус клуба: Встреча с «Нью-Джерси» обещает быть максимально упорной, поскольку соперники достойны друг друга.

Статистика для ставок

«Каролина» выиграла шесть последних очных противостояний

В двух последних матчах «ураганы» пропустили всего лишь одну шайбу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.31, на ничью — 4.56, на гостей — 2.65.

Прогноз: «Каролина» имеет преимущество перед стартом этой игры

Альтернативный прогноз: Вероятность овертайма в этом поединке весьма высока

Ставка: П2 с коэффициентом 2.65

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85