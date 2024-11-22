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    «Каролина» возьмет верх над «дьяволами»?

    «Нью-Джерси» — «Каролина». Ставка (к. 2.65), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 22 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Каролина»
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    «Каролина»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Каролина». Игра пройдет в «Пруденшиал Центре» 22 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Каролина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Нью-Джерси»

    Турнирное положение: К текущему моменту сезона «Нью-Джерси» уступил лидерство на Востоке, но продолжает идти в тройке.

    Последние матчи: За семь последних поединков «Нью-Джерси» проиграл лишь два раза, но последнее поражение от «Тампы» было максимально болезненным (0:4).

    Травмированные игроки: В лазарете «Нью-Джерси» продолжают оставаться Бастиан и Лазарь. Первый не может играть из-за повреждения челюсти, а второй имеет проблемы с коленом.

    Общий тонус клуба: В матче против «Каролины» придется биться за престиж и сразу четыре очка, поскольку оба клуба соседствуют в турнирной таблице Востока.

    «Каролина»

    Турнирное положение: Отличный отрезок в исполнении «Каролины» позволил ей взобраться на вторую строчку восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В двух последних матчах «Каролина» продемонстрировала образцово-показательный хоккей, обыграв «Оттаву» и «Сент-Луис» по всем статьям.

    Травмированные игроки: Сейчас за «Каролину» не могут играть Андерсен, Фаст и Джарвис. Каждый из этих хоккеистов не был бы лишним на льду в предстоящем поединке.

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    Общий тонус клуба: Встреча с «Нью-Джерси» обещает быть максимально упорной, поскольку соперники достойны друг друга.

    Статистика для ставок

    • «Каролина» выиграла шесть последних очных противостояний

    • В двух последних матчах «ураганы» пропустили всего лишь одну шайбу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.31, на ничью — 4.56, на гостей — 2.65.

    Прогноз: «Каролина» имеет преимущество перед стартом этой игры

    Альтернативный прогноз: Вероятность овертайма в этом поединке весьма высока

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.65

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85

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    «Нью-Джерси» — «Каролина»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 22.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Каролина» возьмет верх над «дьяволами»?
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