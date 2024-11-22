«Нью-Джерси»
Турнирное положение: К текущему моменту сезона «Нью-Джерси» уступил лидерство на Востоке, но продолжает идти в тройке.
Последние матчи: За семь последних поединков «Нью-Джерси» проиграл лишь два раза, но последнее поражение от «Тампы» было максимально болезненным (0:4).
Травмированные игроки: В лазарете «Нью-Джерси» продолжают оставаться Бастиан и Лазарь. Первый не может играть из-за повреждения челюсти, а второй имеет проблемы с коленом.
Общий тонус клуба: В матче против «Каролины» придется биться за престиж и сразу четыре очка, поскольку оба клуба соседствуют в турнирной таблице Востока.
«Каролина»
Турнирное положение: Отличный отрезок в исполнении «Каролины» позволил ей взобраться на вторую строчку восточной конференции.
Последние матчи: В двух последних матчах «Каролина» продемонстрировала образцово-показательный хоккей, обыграв «Оттаву» и «Сент-Луис» по всем статьям.
Травмированные игроки: Сейчас за «Каролину» не могут играть Андерсен, Фаст и Джарвис. Каждый из этих хоккеистов не был бы лишним на льду в предстоящем поединке.
Общий тонус клуба: Встреча с «Нью-Джерси» обещает быть максимально упорной, поскольку соперники достойны друг друга.
Статистика для ставок
- «Каролина» выиграла шесть последних очных противостояний
- В двух последних матчах «ураганы» пропустили всего лишь одну шайбу
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.31, на ничью — 4.56, на гостей — 2.65.
Прогноз: «Каролина» имеет преимущество перед стартом этой игры
- 2.00Трактор — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.05СКА — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.00Лада — Салават Юлаев: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Альтернативный прогноз: Вероятность овертайма в этом поединке весьма высока
Ставка: П2 с коэффициентом 2.65
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85