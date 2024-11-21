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    «Автомобилист» не допустит сенсации в матче с «Куньлунем»

    «Автомобилист» — «Куньлунь». Ставка (к. 1.83) и прогноз на хоккей, КХЛ, 21 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Куньлунь»
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    «Автомобилист» в матче с «Амуром»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Арене Уралец» 21 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Куньлунь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 21 Ноября 2024 года

    Автомобилист

  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Куньлунь Ред Стар

    Куньлунь Ред Стар

  • Пекин
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    «Автомобилист»

    Турнирное положение: «Автомобилист» провел 26 матчей, заработав 36 очков. В таблице Восточной конференции команда с Урала прописалась на 2-м месте, отставая на 4 балла от «Трактора».

    Последние матчи: Накануне «Автомобилист» выдал семиматчевую серию без поражений, которая началась с гостевых игр с «Нефтехимиком» — 3:2 и «Трактором» — 5:4.

    Автомобилист — Куньлунь Ред Стар: коэффициенты букмекеров

    В следующих встречах команда Николая Заварухина снова взяла верх над «Нефтехимиком» — 3:2, а также разобралась с «Барысом» — 3:1, «Амуром» 3:2 и «Адмиралом» (дважды — 4:3 Б; 1:0). Однако в очередной игре с Нижнекамском циклу «Автомобилиста» пришел конец — 1:3.

    Не сыграют: Анатолий Голышев, Никита Ишимников, Даниил Романцев, Кертис Волк.

    Состояние команды: «Автомобилист» находится в превосходной форме, и поражение от «Нефтехимика» накануне это не опровергает: держать дистанцию без осечек не удается сейчас никому.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    На текущий момент «Автомобилист» по-прежнему является основным конкурентом «Трактора», который способен побороться за лидерство на Востоке, если вернет прежний ритм набора очков.

    С точки зрения игровой модели команда Николая Заварухина предпочитает в основном сдержанный стиль. Забивает «Автомобилист» сейчас не так много, но пропускают уральцы еще меньше.

    «Куньлунь»

    Турнирное положение: В 28 матчах китайскому представителю КХЛ досталось 21 очко. Ввиду столь слабых показателей «драконы» расположились на 11-м месте в таблице Запада.

    Последние матчи: После сенсационной — и уже не первой в нынешнем сезоне — победы над СКА в начале ноября — 2:1 ОТ, «Куньлунь» очутился в очередной фазе неудач.

    В следующих матчах команда Михаила Кравца уступила «Северстали» — 3:4, «Спартаку» — 1:5, «Ак Барсу» — 0:5 и «Сочи» — 6:5 ОТ. Еще одну редкую победу «Куньлунь» одержал во встрече с «Динамо» Минск — 3:0.

    Не сыграют: В составе «Куньлуня» потери отсутствуют.

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    • Состояние команды: Изначально «Куньлунь» подстраивался под задачи, связанные с борьбой за места в кубковой зоне: для этого клуб выстроил целую стратегию развития.

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    Однако ни звезды в составе, ни опытный тренер не обеспечили нужный результат. Ожидать резкой смены курса и улучшения ситуации в обозримой перспективе явно не приходится.

    «Куньлунь» остается главным аутсайдером лиги, у которого все по-прежнему плохо: команда катастрофически ужасна в обороне, а ее атакующая линия не готова показывать стабильность на дистанции.

    Статистика для ставок

    • «Автомобилист» потерпел всего одно поражение за восемь предыдущих матчей

    • Только в трех встречах из предыдущих десяти «Автомобилист» пропустил 3 или более голов

    • В трех последних гостевых матчах «Куньлунь» пропускал минимум 5 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 1.46, ничья — в 4.90, а победа «Куньлуня» — в 6.25.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.17, на тотал меньше 5.5 — за 1.69.

    Прогноз: Даже ввиду недавнего поражения «Автомобилист» останется уверенной в себе командой, которая борется за лидерство на Востоке. На фоне высокого мотивационного фона коллектив Николая Заварухина не оставит никаких шансов главному аутсайдеру лиги.

    Ставка: «Автомобилист» не проиграет ни одного периода за 1.83.

    Прогноз: Далеко не всегда «Автомобилист» даже в успешных матчах играет результативно, но с учетом колоссальных проблем в обороне «Куньлуня» предстоящая встреча может изменить устойчивую тенденцию к атакующей прагматичности екатеринбуржцев.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 3.5 за 2.06.

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    «Автомобилист» — «Куньлунь»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 21.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Автомобилист» не допустит сенсации в матче с «Куньлунем»
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