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    Сможет ли «Амур» наконец-то забросить шайбу?

    «Амур» — «Адмирал». Ставка (к. 2.35) и прогноз на хоккей, КХЛ, 2 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Амур» — «Адмирал»
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    Либор Шулак — защитник «Адмирала»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет 2 ноября. Начало встречи — в 12:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Амур» — «Адмирал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 02 Ноября 2024 года

    Амур

  • Хабаровск
    •  Амур 12:00 Адмирал

    Адмирал

  • КХЛ
    •

    «Амур»

    Турнирное положение: Команда занимает предпоследнее 11-е место на Востоке с 12-ю очками в активе. «Амур» отстает от зоны плей-офф на 9 баллов, имея 1 игру в запасе.

    Последние матчи: В прошлой встрече хабаровчане проиграли московскому «Динамо» с минимальным счетом 0:1, пропустив единственную шайбу еще в 1-м периоде.

    Амур — Адмирал: коэффициенты букмекеров

    У «Амура» продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 7 матчей подряд. За этот период команда также уступила «Локомотиву» (0:5), ЦСКА (0:7) и «Северстали» (0:3).

    Не сыграет: Девин Броссо (травма).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Амур» продолжает катиться вниз. У команды большие проблемы во всех линиях — во вратарской, защитной и атакующей, но перемены уже близко.

    Дело в том, что руководство «Амура» уволило главного тренера Андрея Мартемьянова, а сейчас ведет переговоры с новыми специалистами. Это точно поможет встряхнуть команду.

    Интересно, что «Амур» не может забросить ни одной шайбы на протяжении 4-х последних матчей при хорошем подборе нападающий по меркам КХЛ. С этим срочно что-то нужно делать.

    «Адмирал»

    Турнирное положение: Владивостокская команда располагается на 6-й строчке Востока с 21-м очком в активе после 21-го матча. «Адмирал» опережает 9-е место в конференции на 2 балла.

    Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Салават Юлаев» на чужой площадке со счетом 4:2, а до этого проиграли той же уфимской команде (1:2).

    За последние 5 встреч «Адмирал» трижды проиграл и дважды победил. В этих матчах команда дважды проиграла «Ак Барсу» (0:2 и 2:4), а также обыграл «Спартак» (4:3 ОТ).

    Не сыграют: Александр Шепелев и Степан Старков (у обоих — травмы).

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    • Состояние команды: «Адмирал» продолжает борьбу за место в зоне плей-офф. Владивостокская команда старается набирать очки в каждом матче, правда получается не всегда.

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    Молодые игроки «Адмирала» продолжают делать результат, связка Павел Шэн — Даниил Гутик работает до сих пор. Оба нападающих являются открытием нынешнем сезона.

    Противостояния «Адмирала» против «Амура» всегда напряженнные. Последний раз подопечные Леонида Тамбиева обыграли хабаровчан со счетом 1:0. Предстоящий матч будет не менее напряженным.

    Статистика для ставок

    • «Амур» не забросил ни одну шайбу в последних 4-х матчах

    • «Адмирал» в последних 9-и встречах пропускал минимум 2 шайбы за игру

    • «Амур» трижды обыгрывал «Адмирал» в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 1.90, ничья — в 4.30, а победа «Адмирала» — в 3.45.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: «Амур» будет очень мотивирован в предстоящем матче, команда будет стараться исправить ситуацию уже в 1-м периоде.

    Ставка: Победа «Амура» в 1-м периоде за 2.35.

    Прогноз: «Амур» наконец-то забросит шайбу, но команда не сможет отличиться много раз.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Амура» 3 меньше за 1.80.

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    «Амур» — «Адмирал»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 02.11.2024. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Амур» наконец-то забросить шайбу?
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