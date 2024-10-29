В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Ладу». Игра пройдет 29 октября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Лада», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Команда располагается на 5-м месте в таблице Восточной конференции с 21-м очком после 21-го матча. «Нефтехимик» отстает от 3-ки лидеров в конференции всего на 1 балл.

Последние матчи: В прошлой встрече «волки» проиграли «Автомобилисту» (2:3), а до этого одолели «Сочи» со счетом 2:1. Матчем ранее «Нефтехимик» уступил «Торпедо» (1:3).

В последних 5-и матчах у команды всего 1 победа и 4 поражения. За этот период «Нефтехимик» также проиграл минскому «Динамо» (1:4) и «Торпедо» (4:5 ОТ).

Не сыграют: Жан-Себастьен Ди, Александр Дергачев, Владимир Брюквин, Роман Абросимов (у всех — травмы) и Райли Барбер (оформляет рабочую визу).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Плохие результаты «Нефтехимика» в последнее время — это следствие большого списка травмированных. Игроки команды заново находят взаимопонимание в своих звеньях.

Стоит отметить 3-ку нападения у «Нефтехимика» Герман Точилкин — Никита Хоружев — Григорий Селезнев, которые все больше обретают уверенность. Молодые игроки пытаются взять на себя роль лидеров.

В последнее время у «Нефтехимика» есть проблемы в атаке, поэтому команда больше играет от обороны. В предстоящем матче против «Лады» «волки» вряд-ли покажут что-то новое.

«Лада»

Турнирное положение: Команда занимает 9-е место в таблице Востока с 17-ю очками в активе после 19-и матчей. «Лада» отстает от зоны плей-офф в конференции всего на 2 пункта.

Последние матчи: В прошлом поединке команда проиграла «Трактору» в овертайме со счетом 2:1. До этого «Лада» уступила «Адмиралу» (3:5), а матчем ранее разгромила ту же владивостокскую команду со счетом 6:1.

За последние 5 матчей команда трижды проиграла и дважды победила. За этот период «Лада» еще обыграла «Амур» (5:3) и уступила той же команде со счетом 0:2.

Не сыграет: Андрей Алтыбармакян (травма).

Состояние команды: «Лада» играет примерно также, как и «Нефтехимик» — больше от обороны и на контратаках. Команда бьется в каждом матче и не уступает даже топ-клубам.

В нынешнем сезоне «Лада» точно будет бороться за плей-офф до последнего матча. У тольяттинцев есть характер, но нет больших мастеров в составе. В прошлом сезоне команда сделала все возможное для выхода в плей-офф.

Стоит отметить, что «Лада» уже обыгрывала «Нефтехимик» в нынешнем сезоне. В Тольятти команда одержала победу по буллитам со счетом 5:4. Сможет ли на сей раз «Лада» добиться успеха? Большой вопрос...

Статистика для ставок

В последних 7-и матчах «Нефтехимик» выиграл только 1 раз

«Лада» проиграла 2 последние встречи

В последних 5-и очных матчах «Нефтехимик» трижды обыгрывал «Ладу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 3.70, а победа «Лады» — в 2.65.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.55 и 1.50 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Нефтехимик» одолеет «Ладу» в предстоящем матче. «Волки» неплохо выступают на своей площадке.

Ставка: Победа «Нефтехимика» за 2.45.

Прогноз: Первый период хозяева начнут активно и забросят, как минимум, одну шайбу.

Ставка: «Нефтехимик» забьет в 1-м периоде за 1.77.