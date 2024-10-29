ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Ливерпуль»Упущенный шанс. «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью, выведя в лидеры «Ман Сити» Фрагмент матчаВыиграл «Краснодар». «Зенит» и «Локомотив» забрали друг у друга очки Кай Хаверц«Арсенал» — «Ливерпуль» 2:2. Онлайн
    Все новости спорта

    Смогут ли «волки» набрать драгоценные очки?

    «Нефтехимик» — «Лада». Ставка (к. 2.45) и прогноз на хоккей, КХЛ, 29 октября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Нефтехимик Прогнозы на Ладу
    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Лада»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Митякин — нападающий «Нефтехимика»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Ладу». Игра пройдет 29 октября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Лада», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 29 Октября 2024 года

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 19:00 Лада

    Лада

  • КХЛ
    •

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Команда располагается на 5-м месте в таблице Восточной конференции с 21-м очком после 21-го матча. «Нефтехимик» отстает от 3-ки лидеров в конференции всего на 1 балл.

    Последние матчи: В прошлой встрече «волки» проиграли «Автомобилисту» (2:3), а до этого одолели «Сочи» со счетом 2:1. Матчем ранее «Нефтехимик» уступил «Торпедо» (1:3).

    Нефтехимик — Лада: коэффициенты букмекеров

    В последних 5-и матчах у команды всего 1 победа и 4 поражения. За этот период «Нефтехимик» также проиграл минскому «Динамо» (1:4) и «Торпедо» (4:5 ОТ).

    Не сыграют: Жан-Себастьен Ди, Александр Дергачев, Владимир Брюквин, Роман Абросимов (у всех — травмы) и Райли Барбер (оформляет рабочую визу).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: Плохие результаты «Нефтехимика» в последнее время — это следствие большого списка травмированных. Игроки команды заново находят взаимопонимание в своих звеньях.

    Стоит отметить 3-ку нападения у «Нефтехимика» Герман Точилкин — Никита Хоружев — Григорий Селезнев, которые все больше обретают уверенность. Молодые игроки пытаются взять на себя роль лидеров.

    В последнее время у «Нефтехимика» есть проблемы в атаке, поэтому команда больше играет от обороны. В предстоящем матче против «Лады» «волки» вряд-ли покажут что-то новое.

    «Лада»

    Турнирное положение: Команда занимает 9-е место в таблице Востока с 17-ю очками в активе после 19-и матчей. «Лада» отстает от зоны плей-офф в конференции всего на 2 пункта.

    Последние матчи: В прошлом поединке команда проиграла «Трактору» в овертайме со счетом 2:1. До этого «Лада» уступила «Адмиралу» (3:5), а матчем ранее разгромила ту же владивостокскую команду со счетом 6:1.

    За последние 5 матчей команда трижды проиграла и дважды победила. За этот период «Лада» еще обыграла «Амур» (5:3) и уступила той же команде со счетом 0:2.

    Не сыграет: Андрей Алтыбармакян (травма).

  • Очередная смена курса «Барыса», побег из «Сочи», жгучее дерби в Санкт-Петербурге
  • КХЛ: обзор седьмой игровой недели
  • 21/10/2024

    • Состояние команды: «Лада» играет примерно также, как и «Нефтехимик» — больше от обороны и на контратаках. Команда бьется в каждом матче и не уступает даже топ-клубам.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    В нынешнем сезоне «Лада» точно будет бороться за плей-офф до последнего матча. У тольяттинцев есть характер, но нет больших мастеров в составе. В прошлом сезоне команда сделала все возможное для выхода в плей-офф.

    Стоит отметить, что «Лада» уже обыгрывала «Нефтехимик» в нынешнем сезоне. В Тольятти команда одержала победу по буллитам со счетом 5:4. Сможет ли на сей раз «Лада» добиться успеха? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • В последних 7-и матчах «Нефтехимик» выиграл только 1 раз

    • «Лада» проиграла 2 последние встречи

    • В последних 5-и очных матчах «Нефтехимик» трижды обыгрывал «Ладу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 3.70, а победа «Лады» — в 2.65.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.55 и 1.50 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Нефтехимик» одолеет «Ладу» в предстоящем матче. «Волки» неплохо выступают на своей площадке.

    Ставка: Победа «Нефтехимика» за 2.45.

    Прогноз: Первый период хозяева начнут активно и забросят, как минимум, одну шайбу.

    Ставка: «Нефтехимик» забьет в 1-м периоде за 1.77.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Махач — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Трактор — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Эюпспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч СКА — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Галатасарай — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Боржеш — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Мальме — Гетеборг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:10
    •  2.01
  • Прогноз на матч Маннарино — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ферроль — Тенерифе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Мальорка — Атлетик Бильбао
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч АВС — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  4.56
  • Экспресс дня 28 октября
  • Сегодня в 23:15
    •  2.35
  • Прогноз на матч Цинциннати — Нью-Йорк Сити
  • Футбол
  • Завтра в 01:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нефтехимик» — «Лада»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 29.10.2024. Прогнозы на хоккей. Смогут ли «волки» набрать драгоценные очки?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры