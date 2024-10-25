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    На катке «Куньлуня» ЦСКА сыграет результативно

    «Куньлунь» — ЦСКА. Ставка (к. 1.82) и прогноз на хоккей, КХЛ, 25 октября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Куньлунь Ред Стар Прогнозы на ЦСКА
    Прогноз и ставки на «Куньлунь» — ЦСКА
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    Никита Нестеров
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Арене Мытищи» 25 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Куньлунь» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 25 Октября 2024 года

    Куньлунь Ред Стар

  • Пекин
    •  Куньлунь Ред Стар 19:30 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    •

    «Куньлунь»

    Турнирное положение: После 19 матчей китайский клуб рухнул на 11-ю строчку в таблице Западной конференции. За этот период пекинцы набрали всего 13 очков.

    Последние матчи: Нынешний игровой отрезок команды Михаила Кравца омрачен чередой поражений, зачастую крупных. В восьми последних матчах «драконы» проиграли семь раз.

    Куньлунь Ред Стар — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    За упомянутый период «Куньлунь» уступил «Витязю» — 2:7, «Торпедо» — 0:4 и «Локомотиву» — 2:3 ОТ, а после победы над «Северсталью» — 3:0 пекинцы провалили матчи с «Локо» — 1:5, «Сочи» — 0:4, «Металлургом» Мг — 2:4 и СКА — 0:8.

    Не сыграют: Райан Меркли.

    Состояние команды: «Куньлунь» остается одним из главных аутсайдеров лиги как с точки зрения результатов, так и в плане реальных перспектив команды, которая соперничает с «Сочи» за возможность не быть последней.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Моментами пекинцы выдают по-настоящему зрелищные матчи, обыгрывая топов, однако победы над СКА или «Салаватом» носят единичный характер, основная турнирная картина «Куньлуня» формируется за счет крупных поражений.

    Ключевой проблемой «Куньлуня» остается оборона, выступления которой сопровождаются полной неразберихой. На фоне столь очевидных проблем очередной сезон китайцев близится к провалу уже на данном его этапе.

    ЦСКА

    Турнирное положение: По итогам 19 матчей московские армейцы поднялись на 5-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. Сейчас на их счету 23 набранных очка.

    Последние матчи: Октябрьский этап регулярки команда Ильи Воробьева явно провалила: в восьми предыдущих матчах столичный коллектив потерпел шесть поражений, что по его меркам недопустимо много.

    За две недели ЦСКА проиграл «Автомобилисту» — 3:4 Б, минскому «Динамо» — 4:5 ОТ, СКА — 4:5 ОТ и «Сочи» — 3:4. Некую разгрузку москвичи получили благодаря недавней яркой победе над «Амуром» — 0:7.

    Не сыграют: У московского клуба нет потерь.

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    • Состояние команды: Ввиду двух крупных побед в трех стартовых матчах перестраивающийся ЦСКА сформировал впечатление команды, готовой реабилитироваться за провалы последних лет.

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    Однако со временем результаты москвичей начали сопровождаться характерной нестабильностью, а в течение последних недель ЦСКА совсем поплыл. Сейчас «армейцы» проводят один из самых слабых отрезков в сезоне.

    Нынешней команде Ильи Воробьева катастрофически не хватает боевого характера: многие матчи ЦСКА банально не может довести до победы при относительном равенстве на площадке.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА обыгрывал «Куньлунь» в пяти очных встречах из шести последних

    • В шести предыдущих очных матчах из семи был пробит тотал больше 5.5

    • В шести матчах из последних семи ЦСКА забивал от 4 голов и более

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Куньлуня» оценивается букмекерами в 3.58, ничья — в 4.48, а победа ЦСКА — в 1.82.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.85.

    Прогноз: Нынешний ЦСКА крайне нестабилен и непредсказуем, однако даже при столь мрачной ситуации команда Воробьева способна продемонстрировать уверенную игру на льду одного из двух главных аутсайдеров конференции.

    Ставка: Индивидуальный тотал ЦСКА больше 3 за 1.82.

    Прогноз: Соотношение сил и мотивации на текущий момент говорят в пользу столичного клуба, который исторически крайне успешен в этом противостоянии.

    Ставка: ЦСКА победит за 1.82.

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    «Куньлунь» — ЦСКА: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 25.10.2024. Прогнозы на хоккей. На катке «Куньлуня» ЦСКА сыграет результативно
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