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    «Вашингтон» выиграет третий матч подряд?

    «Нью-Джерси» — «Вашингтон». Ставка (к. 1.93), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 20 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Вашингтон»
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    «Вашингтон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 20 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Вашингтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 20 Октября 2024 года

    Нью-Джерси

  • НХЛ. Предсезонка
    •  Нью-Джерси 02:00 Вашингтон

    Вашингтон

  • НХЛ
    •

    «Нью-Джерси»

    Турнирное положение: За счет большого количества сыгранных матчей «Нью-Джерси» умудряется уверенно держаться на первой строчке Востока.

    Последние матчи: Потерянных очков у «Нью-Джерси» крайне мало, и почти все они обоснованные. Поражения от «Каролины» и «Торонто» можно объяснять силой соперников.

    Нью-Джерси — Вашингтон: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Никаких изменений в списке травмированных «Нью-Джерси» не случилось. По-прежнему не могут помочь своему клубу Хьюз и Песс.

    Общий тонус клуба: Против столичного луба также получится непростая игра, поскольку подопечные Карбери весьма убедительны в своих последних играх.

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: Были определённые вопросы, как пойдет игра у «Вашингтона» на старте сезона, но она идет более, чем прилично, поскольку столичный коллектив замыкает восьмерку сильнейших.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В двух последних поединках «Вашингтон» обыграл «Вегас» и «Даллас», что крайне удивительно даже для поклонников этого клуба.

    Травмированные игроки: Сложностей с травмами у «Вашингтона» куда больше, чем у его предстоящего соперника. У столичной команды не смогут принимать участие в матче Бэкстрём, Рой и Ти Джей Оши.

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    Общий тонус клуба: В Ньюарке предвидится скоростной хоккей, который «Вашингтон» отлично гасил на протяжении всего прошлого сезона. Посмотрим, как получится в этом.

    Статистика для ставок

    • В трех последних очных встречах «Вашингтон» побеждал два раза

    • В двух последних поединках столичная команда одолела «Вегас» и «Даллас»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.93, на ничью — 4.71, на гостей — 3.34.

    Прогноз: Игра почти равных соперников, но больше шансов у «Нью-Джерси»

    Альтернативный прогноз: Будет вязкий хоккей с минимумом голов, поэтому дополнительная пятиминутка совсем не исключается.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.93

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.00

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    «Нью-Джерси» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 20.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Вашингтон» выиграет третий матч подряд?
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