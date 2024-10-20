В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 20 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Вашингтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: За счет большого количества сыгранных матчей «Нью-Джерси» умудряется уверенно держаться на первой строчке Востока.

Последние матчи: Потерянных очков у «Нью-Джерси» крайне мало, и почти все они обоснованные. Поражения от «Каролины» и «Торонто» можно объяснять силой соперников.

Травмированные игроки: Никаких изменений в списке травмированных «Нью-Джерси» не случилось. По-прежнему не могут помочь своему клубу Хьюз и Песс.

Общий тонус клуба: Против столичного луба также получится непростая игра, поскольку подопечные Карбери весьма убедительны в своих последних играх.

«Вашингтон»

Турнирное положение: Были определённые вопросы, как пойдет игра у «Вашингтона» на старте сезона, но она идет более, чем прилично, поскольку столичный коллектив замыкает восьмерку сильнейших.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В двух последних поединках «Вашингтон» обыграл «Вегас» и «Даллас», что крайне удивительно даже для поклонников этого клуба.

Травмированные игроки: Сложностей с травмами у «Вашингтона» куда больше, чем у его предстоящего соперника. У столичной команды не смогут принимать участие в матче Бэкстрём, Рой и Ти Джей Оши.

Общий тонус клуба: В Ньюарке предвидится скоростной хоккей, который «Вашингтон» отлично гасил на протяжении всего прошлого сезона. Посмотрим, как получится в этом.

Статистика для ставок

В трех последних очных встречах «Вашингтон» побеждал два раза

В двух последних поединках столичная команда одолела «Вегас» и «Даллас»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.93, на ничью — 4.71, на гостей — 3.34.

Прогноз: Игра почти равных соперников, но больше шансов у «Нью-Джерси»

Альтернативный прогноз: Будет вязкий хоккей с минимумом голов, поэтому дополнительная пятиминутка совсем не исключается.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.93

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.00