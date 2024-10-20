Нью-Джерси
Вашингтон
«Нью-Джерси»
Турнирное положение: За счет большого количества сыгранных матчей «Нью-Джерси» умудряется уверенно держаться на первой строчке Востока.
Последние матчи: Потерянных очков у «Нью-Джерси» крайне мало, и почти все они обоснованные. Поражения от «Каролины» и «Торонто» можно объяснять силой соперников.
Нью-Джерси — Вашингтон: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Никаких изменений в списке травмированных «Нью-Джерси» не случилось. По-прежнему не могут помочь своему клубу Хьюз и Песс.
Общий тонус клуба: Против столичного луба также получится непростая игра, поскольку подопечные Карбери весьма убедительны в своих последних играх.
«Вашингтон»
Турнирное положение: Были определённые вопросы, как пойдет игра у «Вашингтона» на старте сезона, но она идет более, чем прилично, поскольку столичный коллектив замыкает восьмерку сильнейших.
Последние матчи: В двух последних поединках «Вашингтон» обыграл «Вегас» и «Даллас», что крайне удивительно даже для поклонников этого клуба.
Травмированные игроки: Сложностей с травмами у «Вашингтона» куда больше, чем у его предстоящего соперника. У столичной команды не смогут принимать участие в матче Бэкстрём, Рой и Ти Джей Оши.
Общий тонус клуба: В Ньюарке предвидится скоростной хоккей, который «Вашингтон» отлично гасил на протяжении всего прошлого сезона. Посмотрим, как получится в этом.
Статистика для ставок
- В трех последних очных встречах «Вашингтон» побеждал два раза
- В двух последних поединках столичная команда одолела «Вегас» и «Даллас»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.93, на ничью — 4.71, на гостей — 3.34.
Прогноз: Игра почти равных соперников, но больше шансов у «Нью-Джерси»
- 2.10Торпедо — Динамо Москва: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.25Чикаго — Баффало: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.17Филадельфия — Ванкувер: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Будет вязкий хоккей с минимумом голов, поэтому дополнительная пятиминутка совсем не исключается.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.93
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.00